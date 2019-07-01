Bitfury и «Эттон» создадут на базе блокчейна платформу по управлению отходами

Bitfury Group совместно с «Эттон груп» разработали решение, которое, по мнению представителей компаний, поможет улучшить экологическую обстановку благодаря применению технологий распределенного реестра в системе управления отходами. Новая платформа будет построена на базе блокчейн-платформы с открытым исходным кодом — Bitfury Exonum.

Проект планируется запустить в I квартале 2020 г. В первую очередь система будет запущена во Владимирской области на мусорных полигонах, оснащенных электронной весовой платформой со встроенными средствами автоматической фотовидеофиксации. Это поможет собирать и обрабатывать информацию о результатах взвешивания мусоровозов, въезжающих на полигон, а также обеспечить контроль объема отходов и идентифицировать автотранспорт.

В России ежегодно образуется более 60 млн тонн бытовых отходов, и эта цифра ежегодно растет. Большую проблему представляют полигоны захоронения отходов, они являются источником парниковых газов и представляют опасность здоровью и жизни людей при нарушении санитарных правил.

Применение технологии блокчейн для хранения реестра источников образования отходов позволит обеспечить достоверность данных в режиме реального времени, исключит возможность нерегламентированного изменения информации реестра и вывоз на полигоны отходов, не соответствующих нормам, в число которых входят токсичные отходы, загрязняющие окружающую среду, считают в «Эттон».

«Процесс идентификации образователя отходов станет прозрачным для контролирующих органов и оператора по обращению с отходами. На блокчейн также будут переведены финансовые расчеты между владельцем мусорного полигона и оператором по управлению отходами, которые будут проводиться на основе смарт-контрактов сети. Мы рады быть частью проекта, который поможет улучшить экологическую обстановку в нашей стране», – сказал Дмитрий Уфаев, CEO Bitfury Russia

Платформа представляет собой приватную систему учета и обработки информации по транспортировке и захоронению отходов. На базе каждого объекта будет установлен компьютер, подключенный к блокчейн сети (нода). Информация по операциям будет поступать от множества нод в децентрализованную сеть на базе фреймворка Exonum. В роли мастерноды сети могут выступать как Государственный экологический контроль, так и оператор по управлению отходами, а ноды-аудиторы могут быть установлены в периметре регулятора или независимых общественных организаций по охране окружающей среды.

«Количество бытовых отходов, ввозимых на официальные полигоны, во многих случаях не фиксируется. Это приводит к неверному определению тарифа на перевозку и захоронение отходов. Новая система позволит если не снизить тариф, то зафиксировать его без повышения. Это будет главным результатом для граждан», – отметил генеральный директор «Эттон груп» Ефим Климов.

Открытые сведения об экологической обстановке и существующих проблемах в каждом регионе позволят жителям получить достоверные данные о количестве и составе отходов, которые образуются рядом с местом их проживания, а сохранение информации о фактическом движении отходов позволит избежать необоснованного роста коммунальных тарифов, отмечают в «Эттон».

Кроме того, подключение дополнительного оборудования IoT (интернета вещей) обеспечит возможность автоматической верификации мусоровозов и их содержимого, при въезде на полигон по захоронению отходов. Передача и анализ данных с бортовых систем автотранспорта на протяжении всего пути поможет существенно сократить затраты на транспортировку отходов.