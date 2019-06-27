«Нетрика» и «Вега» разработали сервис телемедицины

«Нетрика» разработала новый сервис для взаимодействия участников медицинского обслуживания и автоматизации документооборота «N3. Телемедицина» совместно с концерном «Вега». Сервис создан в рамках развития интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» и предназначен для сбора, передачи и анализа данных в рамках дистанционного взаимодействия врачей со своими коллегами и пациентами.

Сервис «N3.Телемедицина» представляет собой региональный комплекс интегрированных решений для осуществления врачебной деятельности посредством телекоммуникационных каналов связи (ТКС) или в электронном виде. Его основная цель – организовывать телемедицинскую коммуникацию «врач-врач» в отложенном или экстренном режиме с применением видеоконференцсвязи и чатов. Сервис позволяет формировать консультативные заключения и обеспечивать их запись в интегрированную электронную медицинскую карту (ИЭМК). Дополнительно «N3.Телемедицина» обеспечивает учет расписания и ресурсов, а также управление регламентом телемедицинских консультаций в системе.

Процесс оказания помощи реализован следующим образом: лечащий врач в праве обратиться за консультацией к узкопрофильному специалисту, опыт которого может помочь в постановке диагноза или подборе схемы лечения. Диспетчер сервиса подбирает специалиста, и он предоставляет консультативное заключение. В процессе проведения консультации между лечащим врачом и узкопрофильным специалистом производится обмен медицинскими документами в электронном виде. Участникам медицинского обслуживания предоставляется доступ к медицинской карте пациента.

Преимущества для лечащих врачей заключаются в появлении дополнительных возможностей диагностики и получении расширенных сведений в анамнезе пациента. Оперативное получение информации и консультации с узконаправленным специалистом позволяют принимать более обоснованные решения с меньшими временными затратами.

Сервис помогает и пациентам – освобождает от необходимости посещения специалистов для доставки медицинских документов. Для пациентов, которым срочно необходима госпитализация и которых рискованно перевозить или эффективнее лечить на месте, обеспечивается ускоренное принятие решения и оперативные консультации. В данный момент сервис позволяет осуществлять коммуникации исключительно типа «врач-врач».

Польза для медицинских организаций состоит в возможности вести заявки и оформлять заключения в структурированном виде, стандартизировать формат сбора данных, указывать норму минимального объема необходимых для принятия решения сведений, а также организовывать электронный обмен данными.

«Телемедицина является одним из наиболее быстрорастущих направлений здравоохранения. Подобные услуги значительно снижают барьер между пациентом и врачом, – отметил Андрей Дюков, заместитель руководителя отдела продаж и развития направления "Здравоохранение" группы "Нетрика". – Сервис “N3.Телемедицина” нужен рынку, и мы рады использовать накопленные компетенции и ресурсы для его создания».

В рамках проекта концерн «Вега», помимо разработки коммуникационного модуля, создал портал для работы с заявками на телемедицинские консультации для врачей и диспетчеров, который позволяет работать в текстовых и видеочатах, оформлять, подавать, принимать и обрабатывать заявки, вести расписание специалистов и учет нагрузки. Портал предназначен для пользователей медицинских информационных систем (МИС), не интегрированных с сервисом «N3. Телемедицина».

«Появление новых сервисов телемедицины является логичным шагом в развитии системы здравоохранения и медицинского обслуживания в целом. Совершенствование онлайн-медицины касается каждого, а потому разработанный сервис имеет широкие перспективы применения», – сказал Андрей Слесарев, заместитель директора по НИОКР филиала концерна «Вега» в Санкт-Петербурге.

В основе интеграции данных сервиса «N3. Телемедицина» лежит международный стандарт HL7 FHIR – современная и наиболее гибкая версия международного отраслевого стандарта для здравоохранения HL7.

«N3. Телемедицина» интегрирован со всеми сервисами цифровой интеграционной платформы «N3. Здравоохранение» и может быть применен для управления потоками заявок на телемедицинские консультации на базе платформы.

На данный момент проект «N3.Телемедицина» находится в стадии демоверсии. Опытная эксплуатация сервиса запланирована на август 2019 г.