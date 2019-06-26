Популярные камеры Axis Communications для транспорта получили сертификацию МВД России

Axis Communications объявила о том, что самые популярные линейки камер компании для транспортной сферы получили сертификат ФКУ НПО «СТиС» МВД России. Сертификация регламентирует список продукции, которая соответствует требованиям и стандартам качества Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 по обеспечению транспортной безопасности. Камеры Axis прошли необходимые исследования и могут беспрепятственно устанавливаться на объектах транспортной инфраструктуры на территории России для обеспечения безопасности людей и сохранности материального имущества. Прохождение сертификации подтверждает качество продукции и облегчает работу партнерам компании, поскольку для установки решений не потребуется дополнительных проверок.

Продукты серий Axis M11, M20, P12, P14, Q16, M30, M31, P31, P33, P39, получившие сертификацию, способны решить все задачи, с которыми сталкиваются службы безопасности на государственных и коммерческих объектах транспортной инфраструктуры. Большой спектр технологий видеоаналитики дает возможность настроить камеры в зависимости от задачи: от фиксации номера автомобиля при пересечении им пешеходного перехода на красный свет и до распознавания лиц в больших залах аэропортов. Среди сертифицированных камер есть устройства, которые защищены от физического воздействия и могут использоваться в самых суровых погодных условиях, а также поддерживают множество вариантов крепления, что позволяет установить их в любом необходимом месте.

Камеры Axis Communications серии Р13, получившие сертификацию осенью 2018 г., успешно применяются на объектах транспортной инфраструктуры России, например, на дорогах Свердловской области. По официальным данным УГИБДД, аварийность на участках дороги с камерами снизилась на 25%. Кроме того, более 3,2 тыс. камер этой серии установлены в Санкт-Петербургском метрополитене, отслеживают оставленные предметы и помогают выявлять правонарушения.

«Сетевое оборудование Axis позволяет в полной мере предоставить такой функционал и эффективно масштабировать систему», — отметил Михаил Федоров, заместитель начальника отдела безопасности ГУП «Петербургский метрополитен».

«Транспортная отрасль является одним из ключевых направлений работы Axis Communications. Мы рады, что наши камеры видеонаблюдения, которые уже делают транспортную инфраструктуру в России и по всему миру более безопасной, прошли сертификацию №969. Широкий выбор сертифицированной продукции позволяет максимально решать поставленные задачи и удовлетворять запросы клиентов к системам видеонаблюдения», – сказал Станислав Гучиа, менеджер по развитию бизнеса с стратегическими клиентами Axis Communications в России и СНГ.