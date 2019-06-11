«Барс груп» расширила возможности решения «Электронный детский сад»

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, усовершенствовала модули в собственной разработке «Барс. Образование - Электронный детский сад», которые позволяют автоматизировать и оптимизировать процесс предоставления региональных и муниципальных услуг.

Среди добавленных функциональных возможностей - сервис для интеграции программного решения «Электронный детский сад» с «Сервисным концентратором МВД России». Настроенная интеграция позволит при создании заявления автоматически формировать межведомственные запросы для получения данных о регистрации ребенка по месту жительства и по месту пребывания с последующим отображением результата запроса к «Сервисному концентратору МВД России».

Также у пользователей программного решения «Электронный детский сад» появилась возможность получения сведений об актах гражданского состояния из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния посредством взаимодействия со СМЭВ 3.0 (Системой межведомственного электронного взаимодействия). Это позволит получать подтверждения по месту регистрации автоматически без необходимости сбора справок вручную и отправления их в детский сад.

В программном решении «Электронный детский сад» добавлена функция формирования отчета для ЕГИССО (единая государственная информационная система социального обеспечения), который в зависимости от выбранных параметров и территории собирает информацию о детях из реестра «Дети в организации», а также информацию по выбранным в параметрах отчета данным с привязкой по СНИЛС. Функция добавлена в соответствии с постановлением Правительства РФ № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» и делает удобным сбор данных из необходимых систем.

Программное решение «Электронный детский сад» компании «Барс груп» является частью комплекса решений «Барс.Образование», направленных на цифровизацию образовательных сервисов. Программное решение предназначено для управления дошкольными образовательными организациями и является важнейшим инструментом учета их комплектования. Решение позволяет добиться прозрачности хода оказания услуги по зачислению в детский сад, открытости информации о состоянии очередности и положения заявления в очереди. Обеспечены необходимые интеграции с Федеральной электронной очередью, концентратором услуг, решение полностью соответствует актуальной версии Единых функциональных технических требований. Системы, созданные на базе программ для ЭВМ «Барс. Образование- Электронный детский сад», второй раз становятся финалистами VI Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT».