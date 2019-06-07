«Ростелеком» поможет сделать Мурманскую область «умным регионом»

Правительство Мурманской области и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в создании и реализации пилотного проекта «Умный регион». Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Стратегически важный для региона проект затрагивает интересы более 740 тысяч мурманчан: он направлен на цифровизацию всех сфер жизнедеятельности, в том числе, на повышение качества получения государственных и муниципальных услуг, эффективности принятия управленческих решений региональной властью и распоряжения ресурсами субъекта.

Соглашение усилит ранее достигнутые с правительством региона договоренности о развитии умных технологий в Мурманской области. Так, «Ростелеком» запустил в работу комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН) и систему экстренного вызова оперативных служб по единому номеру 112. В 2018 году компания реализовала в регионе пилотный энергосервисный проект: специалисты установили на областной станции переливания крови индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с погодным регулированием, запустили систему диспетчеризации, удаленного мониторинга работы ИТП и сбора показаний энергопотребления. Автоматика выстраивает оптимальную температуру в помещениях: зимой с такой системой не холодно, летом — не жарко. Благодаря умному расходованию тепловой энергии учреждение будет экономить на оплате ресурсов.

«Ростелеком» продолжит внедрять инновационные решения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в регионе, входящем в Арктическую зону РФ. Энергетика составляет основу деятельности в Арктике. Сотрудничать с компанией по этому направлению в рамках проекта «Умный город» региональное правительство договорилось в ноябре 2018 года, подписав двухстороннее соглашение.