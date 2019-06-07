«КАМАЗ» будет использовать технологии Ростеха в производстве автомобилей

«КАМАЗ» и концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. «КАМАЗ» рассматривает возможность применения новых технологий и инновационной продукции концерна, а также других предприятий, входящих в радиоэлектронный комплекс (РЭК) Ростеха, в производстве автомобилей.

Подписи под документом поставили генеральный директор «КАМАЗ» Сергей Когогин и генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В соглашении определены возможные векторы для сотрудничества, в частности, в таких сферах, как разработка, внедрение и поставка автомобильных компонентов, проведение НИОКР по совершенствованию процессов разработки и производства автомобилей и автомобильных компонентов, а также внедрение современных технологий в рамках задач сервисного обслуживания продукции. С учётом потребностей ведущего российского производителя автотехники планируется применение технологий цифровой маркировки, комплексной безопасности объектов производственной инфраструктуры, применение информационных систем и системной интеграции, применение и развитие российских систем управления производством (SCADA, MES, ERP).

В качестве перспективных областей сотрудничества в документе обозначена возможность внедрения технологий мониторинга состояния водителя, разработка и применение систем и модулей для устройств интернета вещей, а также создание цифровой платформы для предоставления дополнительных услуг заказчикам. В их числе – управление автопарком, мониторинг состояния автомобилей, контроль загруженности водителей, разработка и применение средств связи и технологий передачи данных на транспорте, в том числе, беспилотном.

«Как крупнейший в России производитель грузовой, пассажирской техники и электротранспорта, «КАМАЗ» располагает большой производственной инфраструктурой и потенциалом для применения продукции Концерна «Автоматика» и предприятий РЭК, – отметил генеральный директор «КАМАЗ» Сергей Когогин. – Наша компания идёт по пути развития продуктовой линейки, ежегодно разрабатывая новые модели и модификации автотехники, которые представляют интерес для регионов РФ. Объединив усилия с партнёром, мы сможем создать максимально эффективные модели транспорта с применением новейших отечественных разработок и технологий».

Документ вступает в силу после его подписания и будет действовать в течение пяти лет. В целях эффективной реализации соглашения для рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес, стороны могут создавать совместные комиссии и другие рабочие органы на паритетных началах.

«Выполняя стратегические цели по диверсификации производства, увеличению доли гражданской продукции и по импортозамещению, предприятия Концерна «Автоматика» и КАМАЗ совершенствуют внутригрупповое сотрудничество. Нам есть, что предложить для повышения конкурентоспособности продукции, в частности, первый этап сотрудничества с КАМАЗом будет связан с применением нашего нового продукта – тахографа, поставки которого намечены уже на третий квартал 2019 года, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. – Наше взаимодействие направлено на внедрение новых технологий и инновационных решений для увеличения производства высокотехнологичной конкурентоспособной автомобильной продукции, а также на расширение применения высокотехнологичных комплексных решений в продукции и производстве «КАМАЗа», в том числе систем управления автомобилем, ADAS систем, а также автоматизированных систем управления на производстве. Предприятия РЭК готовы предложить продукцию от электронной компонентной базы до готовых изделий и комплексов. Взаимная экономическая выгода от сотрудничества очевидна».