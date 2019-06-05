Москва запускает роботизацию бизнес-процессов в органах власти

Департамент информационных технологий города Москвы объявил о начале тестирования технологии роботизации бизнес-процессов (RPA) в органах исполнительной власти. С начала 2019 года ДИТ получил запрос на разработку 20 RPA-проектов, шесть из которых уже находятся в стадии пилотирования: пять процессов роботизированы в ДИТ Москвы, один – в Префектуре ЮВАО.

Как результат, технология в десятки раз ускорила процесс формирования регулярных отчетов, который ранее занимал значительное время сотрудников. Так, в 40 раз ускорен процесс формирования сводной регулярной отчетности Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) по 10 административным округам Москвы. В 30 раз повысилась скорость создания отчетности по инцидентам и заданиям, для которых крайний срок истёк, и автоматизирована отправка уведомлений о просрочках руководителям и исполнителям. Префектуре ЮВАО технология позволила в 20 раз быстрее формировать презентации со сводной регулярной отчетностью для одного административного округа.

Преимущества роботизации отражаются и во внутренних процессах ДИТ. К примеру, «робот» синхронизирует документооборот множества различных предприятий в специализированной системе ЭДО и помогает вести документы по кадровому учету.

Роботизированная автоматизация процессов (Robotic Process Automation, или RPA) — это программно-аппаратный комплекс, который эмулирует действия человека в различных компьютерных системах. «Роботы» RPA работают круглосуточно, 365 дней в году, позволяя высвободить человеческий ресурс на экспертные задачи. Технология быстро и легко внедряется и эффективно используется при интеграции с существующими и даже устаревшими системами и приложениями, не изменяя их IT-ландшафт.

«Сегодня организации все чаще сталкиваются с проблемой нерационального использования времени специалистом – вместо того, чтобы заниматься экспертными задачами, сотрудник тратит время на выполнение рутинных операций. Монотонность сопровождается ростом ошибок и уменьшением скорости выполнения задач, что сказывается на качестве работ в целом. Преимущество роботизации процессов состоит в том, что она повышает качество оказываемых услуг, скорость интеграции с другими системами и эффективность работы персонала, — технология также помогает заметно снизить затраты и риски для компаний и города», — сказал руководитель отдела тестирования новых технологий ДИТ Эльдар Файзуллин.

Исследования различных организаций (Gartner, Forrester Research) говорят о глобальном тренде автоматизации. Компании стремятся к максимальной эффективности и готовы как можно больше передавать автоматизированным системам рутинные операции и процедурный контроль над ними. Применение технологии RPA оправдано повышением операционной продуктивности, минимизацией операционных рисков, снижением человеческого фактора, а также сокращением расходов. Роботизация встраивается в существующую облачную инфраструктуру, BPM-решения, а также позволяет использовать вспомогательные технологии (компьютерное зрение, искусственный интеллект) для достижения когнитивной автоматизации.

В современных компаниях роботы и сотрудники работают совместно. Роботы выполняют монотонные и рутинные операции, которые зачастую выполняются несколькими сотрудниками сразу и в различных системах.

Примеры процессов, в которых используется RPA: анализ и обработка массивов данных; миграция и перенос данных между системами; выгрузка и формирование отчетности; рассылка уведомлений (например, по электронной почте); оценка корректности и полноты информации; многокритериальный поиск и сбор информации.

На данный момент ДИТ Москвы проводит активное тестирование технологии RPA в процессах, связанных с межведомственным взаимодействием, документооборотом, бухгалтерией, закупками, HR и интеграциями между системами. В будущем ДИТ планирует роботизировать еще 14 проектов.