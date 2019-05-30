Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел приоритеты по сквозным цифровым технологиям

Наблюдательный совет организации «Цифровая экономика», который прошёл в рамках форума ЦИПР в Казани 24 мая 2019 года, рассмотрел приоритетные субтехнологии дорожных карт и целевые показатели по сквозным цифровым технологиям.

В заседании приняли участие председатель Набсовета, помощник Президента РФ Андрей Белоусов, вице-премьер правительства РФ Максим Акимов, представители компаний-учредителей организации, а также представители операторов разработки дорожных карт.

Участники Набсовета одобрили перечни приоритетных субтехнологий дорожных карт по квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному интеллекту и распределенному реестру. Приоритетные направления развития по новым производственным технологиям, беспроводной связи (включая 5G) и робототехнике и сенсорике рекомендовано доработать. Работу по субтехнологиям промышленного интернета и больших данных рекомендовано продолжать в рамках вышеперечисленных карт.

«Операторами дорожных карт совместно с экспертным сообществом проделана очень объемная и качественная работа. Эти документы отражают логику развития ключевых цифровых технологий в горизонте ближайших пяти лет и необходимы для осуществления технологического прорыва», - отметил помощник президента России, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов.

По словам Андрея Белоусова, следующий шаг после одобрения дорожных карт – это доработка механизма поддержки их реализации. В соответствии с нацпрограммой «Цифровая экономика РФ» на меры поддержки из бюджета до 2024 года планируется выделить более 280 млрд руб.