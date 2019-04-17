Интеграция сервиса ФНС и платформы «Яндекс.такси» простимулировала самозанятых таксистов показать миллиардную выручку

ФНС России и «Яндекс.такси» огласили промежуточные результаты проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход, также известного как налог для самозанятых. По данным ФНС всего в приложении «Мой налог» зарегистрировались более 69 тыс. граждан. Из них более 20 тыс. составляют водители, работающие с сервисом заказов «Яндекс.такси», выступившим в качестве партнерской платформы ведомства по информированию граждан об условиях эксперимента. За январь 2019 г. самозанятые таксисты пробили чеков на сумму около 1 млрд руб. Общая сумма рассчитанного налога от деятельности самозанятых таксистов за первые месяцы 2019 г., составила около 25 млн руб.

«Интеграция с партнерскими платформами позволяет полностью функционально совместить привычную для самозанятых граждан информационную среду с системами ФНС России. Партнерство с платформами позволяет автоматизировать, упростить или полностью перенести учет доходов и уплату налогов в мобильные приложения партнеров, которыми налогоплательщики уже пользуются. Также, на основе поступающих от самозанятых предложений, мы постоянно развиваем свое приложение "Мой налог", чтобы работать с ним было максимально удобно», – сказал Даниил Егоров, заместитель руководителя ФНС России.

По мнению директора по нормативному регулированию организации «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, успешность проекта среди водителей такси напрямую обусловлена тем, что государственное ведомство воспользовалось существующей платформой, которой регулярно пользуется данная категория граждан.

«Чем больше у платформы пользователей, тем больше возможностей для развития сервисов на её основе и достижения синергии, – сказал Тер-Степанов. – Платформы ведущих компаний цифровой экономики, например, Сбербанка, "Яндекса" и Mail.ru Group, операторов связи, объединяют десятки миллионов пользователей и максимально адаптированы для повседневного использования. Мы уверены, что развитие государственных сервисов на платформах ведущих высокотехнологичных компаний более перспективно и экономически целесообразно, чем строительство новых госплатформ. В этом смысле эксперимент с налогом на профессиональную деятельность, который пилотирует ФНС России в партнерстве с платформами "Яндекса" – удачный пример такой интеграции».

Налоговый эксперимент был запущен 1 января 2019 г. на территории четырех регионов России: Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область. Помимо «Яндекс.такси» в качестве партнеров программы ФНС выступили «Сити-мобил», Альфа-банк, Сбербанк, банк «Ак барс», Pay2Me.