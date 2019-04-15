«Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз

Сегодня отмечается первый юбилей одной из крупнейших телекоммуникационных строек в истории России. 15 апреля 2014 года компания «Ростелеком» завершила строительство магистральной волоконно-оптической линии связи протяженностью более 3,5 тысяч километров, которая получила название Северный оптический поток. Она соединила Екатеринбург с Салехардом — столицей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Пять лет назад максимальная скорость доступа в интернет для жителей Салехарда не превышала 1 Мбит/с — такое ограничение накладывали используемые в качестве магистральных каналов радиорелейные линии связи.

С приходом оптики «Ростелекома» в Салехард скорость доступа выросла в 350 раз: с марта 2019 года максимальная скорость на тарифах компании достигла 350 Мбит/с. При этом базовые возможности подключения сегодня предлагают скорость на уровне 100–120 Мбит/с, что достаточно для использования всех современных телекоммуникационных услуг.

Сегодня высокоскоростным интернетом «Ростелекома» пользуется уже более семи тысяч семей Салехарда, а доступом обеспечены 16 тысяч домохозяйств города.

«Строительство Северного оптического потока стало началом и основой для развития телекоммуникационной инфраструктуры Ямала, — отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Александр Оболтин. — Мы провели большую работу по прокладке волоконно-оптических линий связи к отдельным населенным пунктам, улицам и домам. Сегодня мы используем современные технологии, которые позволяют проводить оптические линии непосредственно в квартиру абонента. Это гарантирует нашим клиентам высочайшую скорость доступа в интернет».

На территорию Ямала Северный оптический поток зашел в 2009 году. Участок Сургут — Ноябрьск был пятым этапом строительства. Далее, в условиях вечной мерзлоты, работы в тайге и на заболоченной местности «Ростелеком» вел строительство через Новый Уренгой и Надым до столицы округа — Салехарда. Восьмой, завершающий, участок магистрали оператор ввел в эксплуатацию в апреле 2014 года.

Северный оптический поток — это опорная магистраль связи, основа телекоммуникационной инфраструктуры сразу для трех уральских регионов — Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Это целая система оптических линий связи: магистральных, объединяющих города, и абонентских, распределяющих интернет внутри населенных пунктов до квартир и офисов. Общая протяженность оптических линий связи «Ростелекома», функционирующих в системе Северного оптического потока, составляет 14,7 тысяч километров. Более 3,5 млн абонентов интернета, интерактивного телевидения, стационарной и мобильной телефонии получают услуги «Ростелекома» благодаря Северному оптическому потоку. Его строители преодолели сотни природных и рукотворных препятствий: 347 больших и малых рек, 793 автодороги, 79 железнодорожных магистралей, 657 нефте- и газопроводов. При организации таких переходов использовался метод горизонтально направленного бурения.

Ездить в отпуск в гости к хорошему интернету, как шутили жители Ямала, северянам сегодня больше не приходится. Качественный интернет сам дошел до них по магистральной линии связи. Оптика позволяет подключить абонентам более 230 каналов интерактивного телевидения, сервис «Умный дом», систему видеонаблюдения и другие современные телекоммуникационные услуги компании. Интерактивное телевидение — одна из самых популярных услуг у абонентов в Салехарде, сегодня к ней подключены почти шесть тысяч семей. А возможность видеонаблюдения за домовой и придомовой территорией — еще один востребованный сервис «Ростелекома» — может существенно повысить безопасность жителей частного сектора и сохранность их имущества.