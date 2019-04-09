ЦРПТ назначен оператором ГИС оборота товаров с обязательной маркировкой

«Оператор-ЦРПТ», дочерняя компания Центра развития перспективных технологий, назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение Правительства №620-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Система мониторинга создается в соответствии с внесенными в прошлом году поправками в законы о госрегулировании торговли и о применении контрольно-кассовой техники. Согласно этим поправкам, оператора системы должно назначить Правительство.

Информационная система создается на основе государственно-частного партнерства, что исключает затраты государства на ее создание и развитие, увеличивает скорость внедрения, минимизирует возможные риски.

«Мировой опыт показывает, что ГЧП-проекты всегда внедряются быстрее, чем государственная модель. Мы реализуем интересы государства и должны стремиться к достижению тех целей и задач, которые перед нами поставлены. Это, прежде всего, сокращение доли нелегальной продукции через повышение конкурентоспособности и развитие легального бизнеса в России», - прокомментировал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Центр является оператором систем мониторинга движения лекарственных препаратов, табачной продукции, с 1 июня 2019 года меховых изделий, а также информсистем, используемых при проведении экспериментов по маркировке обуви и других товарных групп из Распоряжения Правительства от 28 апреля 2018 года №792-р.