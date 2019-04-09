«Ростелеком» переходит на «единый» лицевой счет

«Ростелеком» принял участие в пилотном проекте по переходу на «единый» лицевой счет при выполнении государственных контрактов с казначейским сопровождением. Федеральное казначейство сопровождает такие контракты и обеспечивает внедрение нового порядка открытия и ведения «единого» лицевого счета.

Переход на «единый» лицевой счет поможет юридическим лицам, получающим средства из бюджетной системы Российской Федерации, отказаться от открытия множества лицевых счетов под каждый контракт и позволит взаимодействовать с участниками казначейского сопровождения на качественно новом уровне, что, как ожидается, положительно повлияет на скорость и удобство проведения платежей, осуществление консолидированных закупок, а также снизит бумажный документооборот с органами Федерального казначейства.

По словам Виктории Карпенко, начальника управления казначейского сопровождения Федерального казначейства, «в ближайшее время по всем госконтрактам будут работать в единой базе данных всего семь специализированных органов Федерального казначейства (территориальные УФК), чтобы не возникало разночтений нормативно-правовой базы. Будет открыт круглосуточный контакт-центр для поддержки клиентов – юридических лиц. А на новой информационной платформе созданы личные кабинеты, через которые исполнители станут работать с территориальными УФК».

«Наш совместный проект призван минимизировать риски масштабирования "единого" лицевого счета на все вновь заключаемые "Ростелекомом" государственные контракты и позволит по мере накопления опыта заметно повысить эффективность взаимодействия между сторонами», – сказал старший вице-президент – финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

Первым шагом реализации проекта стало подписание с Федеральным казначейством совместного протокола, определяющего общие правила взаимодействия в рамках перехода на «единый» лицевой счет.

Проект перехода на «единый» лицевой счет осуществляется в модуле подсистемы управления расходами ГИИС «Электронный бюджет», которая предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности в сфере управления государственными и муниципальными финансами.