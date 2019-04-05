Портал поставщиков начнет проводить электронные закупки до 500 тысяч рублей

Автоматизированная информационная система (АИС) «Портал поставщиков» при осуществлении закупок малого объема теперь доступна субъектам, работающим по 223-ФЗ. Об этом на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» в Москве сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 1 марта 2019 года у заказчиков, осуществляющих закупки по 223-ФЗ, появилась возможность использовать портал поставщиков для осуществления закупок малого объема в электронном виде до 500 тысяч рублей. Этому способствовало внедрение новых технологических решений единой цифровой платформы управления закупками», – сообщил Владимир Ефимов, отметив, что в настоящее время на портале зарегистрировано более 500 организаций, работающих по 223-ФЗ.

Портал поставщиков доказывает свою эффективность и должен быть доступен большему количеству заказчиков, добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В настоящее время с порталом поставщиков работают около 3 тысяч городских заказчиков. Проведение «малых» закупок на ресурсе создает открытую, прозрачную и конкурентную среду. Заказчики получают широкий спектр предлагаемых товаров, работ и услуг от более 140 тысяч компаний, имеют возможность выбрать конкретное наименование благодаря новому каталогу стандартных товарных единиц (СТЕ) по оптимальной для себя цене. Предусмотрена возможность проведения котировочных сессий. При использовании такой процедуры среднее снижение стартовой цены закупки составляет 13 процентов, при этом заключить контракт по итогам сессии можно в течение суток», – сказал Геннадий Дёгтев.

Портал предоставляет возможность работы посредством личных кабинетов, пояснил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Учитывая, что в сфере 223-ФЗ значительная часть субъектов не имеет собственной автоматизированной системы закупок, портал предоставляет возможность работы посредством личных кабинетов. Для тех, кто использует собственные информационные системы - предусмотрены различные форматы интеграции для проведения закупок у предпринимателей, зарегистрированных на портале поставщиков. Таким образом, технологически и функционально ресурс теперь обеспечивает возможность работы субъектов и по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ», – заметил Эдуард Лысенко.

Возможность применения АИС «Портал поставщиков» для субъектов, осуществляющих закупки по 223-ФЗ, утверждена в типовом положении о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

На портале поставщиков зарегистрированы более 142 тысяч поставщиков из всех регионов России; 90% из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; бесплатное участие, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное контрактование; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с региональным законодательством.