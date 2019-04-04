Карта проектов Smart City появилась в открытом доступе

Платформа ICT.Moscow совместно с подразделением Smart City Lab Департамента информационных технологий города Москвы впервые собрали и выложили в открытый доступ базу данных мировых проектов Smart City на русском языке. В нее вошли 195 проектов из Сингапура, Лондона, Сеула, Амстердама, Нью-Йорка, Барселоны и других мегаполисов. Все проекты распределены по городам на интерактивной карте.

Проекты разделены по шести направлениям концепции «Умный город — Москва»: безопасность и экология (38 проектов), городская среда (26 проектов), городская экономика (21 проект), цифровая мобильность (51 проект), цифровое правительство (28 проектов), человеческий и социальный капитал (31 проект), а также по четырем кварталам 2018 г. В карточке каждого проекта помимо его описания есть информация о цели, этапах развития, результатах, а также ссылка на первоисточник.

База знаний, которая будет постоянно пополняться, поможет разработчикам и представителям власти следить за мировыми трендами развития умных городов.

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