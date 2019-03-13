Инновационный кластер Москвы станет пилотной площадкой для нацпроектов

«Инновационный кластер Москвы поможет решить три важных задачи: достичь глобального технологического лидерства, реализовать нацпроекты и повысить качество жизни горожан», – заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин в рамках экспертной сессии «Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных целей». Мероприятие состоялось 11 марта на площадке Цифрового делового пространства в Москве.

В рамках экспертной сессии представители столичных и федеральных органов власти, технологического бизнеса и венчурного рынка, науки и образования детально обсудили наиболее перспективные меры поддержки участников кластера. Среди возможных инструментов поддержки участники мероприятия рассмотрели софинансирование части расходов на внедрение результатов интеллектуальной деятельности, финансовую поддержку при инжиниринге производственных процессов; применение механизма залога объектов интеллектуальной деятельности при кредитовании, организацию процесса пилотирования инновационных продуктов и услуг на городских и коммерческих площадках.

«Мы ставим амбициозную задачу: в кластере должны быть сосредоточены разработки из самых передовых областей - искусственного интеллекта, беспилотных транспортных систем или биотехнологий. Все высокотехнологичные проекты, созданные в рамках кластера, прежде всего, должны отвечать интересам города и жителей, а также быть полезными для страны. В настоящее время мы активно работаем над разработкой IT-платформы кластера. Ориентировочно, ввод первого этапа состоится в апреле 2019 года, и до декабря будет наращиваться ее технический потенциал», – отметил Алексей Фурсин.

По словам А. Фурсина, IT-платформа кластера объединит широкий спектр инструментов поддержки инновационных проектов, который сегодня существует на федеральном и региональном уровнях. Платформа станет универсальной площадкой для обмена информацией и аналитикой в сфере инноваций, создания научно-производственных коопераций, а также получения всех возможных мер поддержки участниками через единое электронное окно.

О возможностях решения национальных задач в рамках Московского кластера рассказал заместитель Директора Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Никита Пономаренко.

По его словам, инновационный кластер станет драйвером увеличения экспорта высокотехнологичной продукции, роста количества прорывных стартапов и выручки компаний, а также убедительной динамики производительности труда.

«Какие технологии нужно развивать в рамках инновационного кластера Москвы? Существует две федеральные стратегические программы: Национальная технологическая инициатива и «Цифровая экономика Российской Федерации», где определены сквозные технологии. Вот на этих направлениях и стоит фокусироваться. Отмечу, московский кластер станет связующим звеном в работе с федеральными госкорпорациями, институтами развития и другими участниками инновационной деятельности», – сказал Никита Пономаренко.

«Московский кластер ускорит решение национальных задач, поскольку он может объединить существенную долю научного и производственного потенциала страны», - заявил Тимур Броницкий, директор Департамента мониторинга, анализа и прогноза Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«По объемам внутренних затрат на исследования и разработки на Москву приходится треть от общих показателей страны. Этот потенциал должен быть задействован в рамках всех основных мероприятий по реализации нацпроекта «Наука». Мы видим, что у инновационного кластера Москвы большой потенциал как с точки зрения реализации технических программ и проектов, так и создания научно-образовательных центров», – отметил Тимур Броницкий.

В апреле 2018 года Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с идеей объединить IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты Москвы в рамках одной платформы – инновационного кластера, который будет обеспечивать интеграцию информационных, а также других мер поддержки предпринимателей столицы. Президент России поддержал инициативу Мэра. Указ о создании инновационного кластера на территории Москвы был подписан 26 ноября 2018 года.

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