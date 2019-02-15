«ЭР-Телеком Холдинг» займется цифровизацией Якутска
Президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов в ходе Российского Инвестиционного Форума 2019 подписали соглашение о развитии городской инфраструктуры региона в рамках реализации концепции «Умный город».
«ЭР-Телеком Холдинг» планирует принять участие в запуске пилотного проекта «Умный город» в Якутске. Цель - создание комфортной и безопасной городской среды на территории региона. В качестве тестовой зоны выбран микрорайон Кангалассы города Якутск.
Планируется, что на выделенной территории появятся сервисы на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Итогом проекта должна стать работающая высокотехнологичная среда, способствующая росту эффективности городской инфраструктуры.
Ранее, аналогичные проекты были успешно реализованы «ЭР-Телеком Холдинг» на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга и Иркутска.
«Проекты, реализуемые нашей компанией, крайне важны для развития региона. Умные технологии автоматизируют большинство процессов, тем самым, заботясь о повышении качества жизни населения, - сказал Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг». - Мы уверены, что наше сотрудничество окажет положительный эффект не только в плане укрепления социальной и деловой инфраструктуры, но и положит начало дальнейшему развитию инновационных технологий республики. То, что мы делаем сегодня во многих российских городах и планируем реализовать в Якутске – это будущее, которое стремительно превращается в настоящее».