Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами

Холдинг «Росэлектроника» uоскорпорации Ростех поставит первые обзорные радиолокаторы малой дальности в аэропорты Мурманска и Салехарда в рамках программы Росавиации по техническому перевооружению аэропортов России. Аппаратура способна обнаруживать самолеты гражданской авиации всех эксплуатируемых массовых типов на расстоянии до 120 км.

Новый радиолокатор АОРЛ-1АМ, разработанный «ЧРЗ Полет» (входит в «Росэлектронику»), представляет собой версию серийного радиолокатора АОРЛ-1АС с уменьшенной выходной мощностью. Не имеющая аналогов параболическая антенна радиолокатора обеспечивает возможность работы одновременно по двум каналам – по первичному, предназначенному для обнаружения летательного аппарата, и по вторичному, который используется для получения дополнительной информации от самолета (бортовой номер, высота полета, остаток топлива и т. п.).

В новом радиолокаторе полностью переработана приемопередающая аппаратура, усовершенствована система энергоснабжения, за счет чего локатор может работать в условиях отключения питания, улучшены системы управления и контроля работоспособности. В аппаратуре реализована концепция «мягкого отказа» – выход из строя отдельного модуля не приводит к отключению радиолокатора. Локатор не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, за счет возможности дистанционной диагностики неисправностей.

«Новые радиолокаторы малой дальности полностью закрывают потребности малых и средних аэропортов в радиолокационном оборудовании. Эта техника позволяет эффективно обнаруживать летательные аппараты и получать от них все необходимые данные для сопровождения полетов. На сегодняшний день большинство маршрутов внутри страны совершаются со стыковкой в московском авиационном узле из-за отсутствия в региональных аэропортах необходимого оборудования. Современные средства радиотехнического обеспечения полетов позволяют модернизировать региональную авиационную инфраструктуру и существенно увеличить долю полетов, совершаемых между регионами напрямую», - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.