«Максимателеком» стала единым оператором Московского городского Wi-Fi

«Максимателеком» стала победителем открытого конкурса на оказание услуги единого оператора городского Wi-Fi. В настоящее время сеть московского городского Wi-Fi включает более 15 тыс. точек доступа.

В рамках стратегии развития общегородского Wi-Fi Департамент информационных технологий Москвы ставит цель по созданию единого удобного и доступного для горожан интернет-пространства на базе технологии Wi-Fi, позволяющего объединить бесшовной авторизацией максимальное количество мест пребывания горожан и гостей столицы. «Максимателеком» объединит все сети городской сети Wi-Fi, созданные другими операторами, на единой цифровой платформе с возможностью интеграции до 25 тыс. точек доступа.

Благодаря интеграции сетей пользователи московских городских Wi-Fi пространств получат ряд преимуществ. Во-первых, объединение сетей позволит унифицировать пользовательский опыт, в том числе за счет бесшовности. Во-вторых, пользователи получат единый алгоритм подключения и авторизации. В-третьих, появится централизованная техническая поддержа. Теперь в случае возникновения проблем, не понадобится разбираться и помнить разные контакты операторов. Кроме того, интеграция сетей позволит создать инструмент коммуникаций и расширить количество предлагаемых сервисов.

«Требования горожан к качеству пользовательского опыта сетей Wi-Fi постоянно растут. Одним из таких запросов являются упрощение регистрации и входа в публичные сети. "Максимателеком" развивает бесплатный Wi-Fi в Москве с 2013 г., создавая свои и интегрируя партнерские сети в общественном транспорте. Мы рады, что богатый опыт компании позволяет нам помочь городу в решении амбициозной задачи цифровизации его инфраструктуры», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».