«Почта России» завершила создание объединенного центра обработки данных

«Почта России» объявила о завершении проекта по созданию объединенного центра обработки данных. Единый дата-центр обеспечит развитие, поддержку работы и резервирование информационных систем головного офиса «Почты России» и 37 000 объектов почтовой связи по всей стране. Его создание позволит предприятию более активно использовать большие массивы данных, а также продолжить внедрение технологий на базе искусственного интеллекта.

Согласно условиям проекта, один из предоставленных «Почте России» дата-центров должен находиться в Москве, а другой – за пределами столичного региона. В соответствии с этим объединенная вычислительная инфраструктура создана на базе принадлежащего «АйТеко» дата-центра «ТрастИнфо» (Москва) и ЦОД «Ростелеком» в Адлере. Проект состоял из двух этапов: в 2017 году совместная команда «АйТеко» и «Ростелекома» развернула вычислительные ресурсы в московском дата-центре, а в 2018 году – на площадке в Адлере.

Был проведён полный комплекс работ – от разработки концепции до подготовки необходимых мощностей и переноса части ИТ-систем Почты России на новые серверы. В ходе проекта также были разработаны каналы взаимодействия и передачи данных между ЦОДами, предоставлены стойко-места для размещения оборудования заказчика, проведена интеграция с главным информационно-вычислительным центром Почты России в Москве, а также с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и другими информационными ресурсами.

«Объем обрабатываемых Почтой России данных демонстрирует устойчивый рост вместе с объемом бизнеса предприятия. В 2018 году он увеличится более чем на 30%, до 16 петабайт. Вопрос диверсификации дата-центров важен не только потому, что существующие мощности необходимо резервировать. В столичном регионе высокий спрос на услуги ЦОДов, и конкуренция за стойко-места достаточно серьезная. Развитие инфраструктуры даст нам возможность использовать инструменты big data в своей работе», - отметил заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков.

Использование двух дата-центров позволило «Почте России» создать инфраструктуру для размещения критически важных информационных систем в разных регионах страны для обеспечения географической отказоустойчивости. На основе данной инфраструктуры Почта России продолжит работы по резервированию ключевых сервисов по управлению логистикой и предоставлению услуг населению. Оба ЦОДа, задействованных в проекте, обладают высокой транспортной доступностью и резервом мощностей для реализации дальнейших планов «Почты России» по развитию цифровой инфраструктуры.

«Проект для Почты России подтвердил эффективность подхода «АйТеко» к созданию масштабных, высоконагруженных ИТ-инфраструктур – основы работы крупнейших российских предприятий. Создан «под ключ» надежный, легко масштабируемый программно-аппаратный комплекс, который позволит Почте России использовать современные технологии для расширения ассортимента услуг и развития новых бизнес-направлений», – отметил Артем Спинул, директор по работе с ключевыми клиентами ГК «АйТеко».

«В этом проекте «Ростелеком» применил многолетний опыт сотрудничества с Почтой России по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры. Участие в создании объединенного дата-центра позволило вывести ИТ-инфраструктуру крупнейшего логистического оператора России на новый уровень, соответствующий текущим задачам и стратегии развития», – сказал Михаил Изотов, директор по работе с государственными заказчиками «Ростелеком».