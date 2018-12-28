Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018

Ростех объявил о том, что совместная работа министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального казначейства, и госкорпорации позволила сэкономить 515,5 миллионов рублей бюджетных средств при непосредственной реализации государственного контракта на создание ИКТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу в 30 российских городах.

Экономию подтверждают результаты проверки комиссии расширенного казначейского сопровождения, которое впервые применялось для контроля расходования целевых средств в проекте ИТ- и телеком-отрасли. По поручению Ростеха исполнителем контракта выступил Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию Ростех).

Снижение стоимости стало возможным благодаря эффективному управлению проектом, использованию высокотехнологичных решений российского производства и жестким конкурсным процедурам при приобретении продукции и услуг субподрядчиков. Особое значение имело участие в проекте Федерального казначейства, обеспечившего прозрачность всех финансовых процессов.

Всего за счет бюджетной эффективности сумма контракта сократилась на 4,3 миллиарда рублей. При изначальной оценке стоимости проекта в 14,7 млрд рублей, рассчитанной на основании рыночных цен, утверждённый бюджет госконтракта составлял 10,9 миллиарда.

Во время непосредственной реализации заказчику и исполнителям удалось добиться его дальнейшего снижения на полмиллиарда рублей. Таким образом финальная стоимость проекта составила 10,4 миллиарда рублей.

Итоги подведены на заседании рабочей комиссии расширенного казначейского сопровождения государственного контракта по созданию ИКТ-инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017. В заседании приняли участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального казначейства, Управления Федерального казначейства (УФК) по г. Москве и Госкорпорации Ростех.

«Расширенное казначейское сопровождение впервые применялось в практике ИТ- и телеком-отрасли. Несмотря на очевидную сложность процедуры, ее внедрение в проект стало большим преимуществом. Казначейский контроль охватывал всю цепочку поставщиков, что дало возможность НЦИ гибко управлять процессами на каждом уровне. Использование подобного инструмента при реализации крупных федеральных и национальных проектов позволит значительно повысить их бюджетную эффективность и создаст новый уровень доверия между государством и обществом», – отметил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

Во время расширенного казначейского сопровождения было организовано 60 выездных проверок контролеров УФК в 24 города, где Госкорпорация Ростех, НЦИ и их соисполнители обеспечили демонстрацию действующих услуг. Исполнители под руководством НЦИ также предоставили 204 расчета себестоимости по элементам затрат и прибыли, которые являются обязательным требованием к расширенному казначейскому сопровождению.

«Результаты проверок подтвердили, что услуги оказывались в полном соответствии с требованиями государственного контракта. Также раскрывалась себестоимость оказываемых услуг по всей цепочке соисполнителей, что позволяло контролировать установленную государством доходность по данному госконтракту. В будущем такой подход может быть использован для разработки правил расширенного казначейского сопровождения государственных проектов в ИТ- и телеком-отрасли», – сказал ВРИО руководителя управления Федерального казначейства по г. Москве Андрей Лукашов.

Отличительной особенностью этого проекта государственного масштаба стала его реализация по сервисной модели. Госзаказчик Минкомсвязи определил объем услуг, место и период их предоставления и жестко контролировал выполнение обязательств. Национальный Центр Информатизации самостоятельно определял, как именно и с помощью каких технологий будет обеспечен результат, соответствующий требованиям FIFA. При этом по условиям контракта футбольной федерации было предоставлено право неограниченно менять требования к услугам и их объему, в том числе в период проведения чемпионата.

«Это крупнейший российский ИТ-проект за последние 5 лет по объему предоставленных ИКТ-услуг, со сложной географией и исполнением по сервисной модели. Впервые в истории ЧМ было обеспечено проведение телетрансляций со всех стадионов в формате Ultra HD. Для того чтобы гарантировать бесперебойное качество передачи в 220 стран мира, была построена сложнейшая инфраструктура связи с суммарной пропускной способностью в 200 Гбит/с для каждого стадиона. Чемпионат посмотрело рекордное количество зрителей – 3,6 млрд человек - более половины населения планеты в возрасте от четырех лет. Благодаря слаженной работе министерства, Казначейства России и Госкорпорации Ростех была эффективно организована ИКТ-поддержка Чемпионат мира, который, по мнению FIFA, стал лучшим за всю историю его проведения», – сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

ИКТ-инфраструктура, созданная Национальным Центром Информатизации во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, работала без сбоев. Всего в ее сетях связи было сделано 2,8 млн звонков. В мобильных сетях на стадионах во время подготовки и проведения матчей было передано почти 5 млн минут голосового трафика. Суммарный объем данных, переданных со стадионов, превысил 262 терабайта – размер 175 тыс. фильмов. На наиболее географически разнесенном участке – от Калининграда до Екатеринбурга – длина сети превысила треть протяженности территории России, составив 2500 км.

Созданная инфраструктура будет в дальнейшем использоваться для организации связи на крупных мероприятиях, а также обеспечит потребности в высокотехнологических решениях для цифровизации промышленности и социальной сферы более чем в 50 регионах страны.