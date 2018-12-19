«БАРС Груп» будет развивать цифровое здравоохранение в Киргизии

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, совместно с компанией Softline в Киргизии начала работу по созданию системы национальных реестров. Планируется, что решение в перспективе станет основой для создания централизованной системы здравоохранения в Киргизии.

Система будет состоять из двух реестров - организаций здравоохранения и медицинских кадров. В первом будет вестись учет паспортных данных организации, информация по структурным подразделениям с указанием профилей (амбулаторный, стационарный, лабораторно-диагностический и т.д.), а также сведения о территориальном месторасположении.

Реестр медработников агрегирует ключевые сведения об образовании, специализации, наличии профессиональных сертификатов и/или категории, занимаемой должности, научном звании, правах доступа к сервисам электронного здравоохранения медицинского работника. Туда будут вноситься данные не только практикующих специалистов, но и студентов, обучающихся на последних курсах университета. Это позволит мониторить кадровый потенциал в сфере здравоохранения Киргизии.

«БАРС Груп» экспортирует свои решения с 2016 года. Сегодня компания развивает цифровые сервисы в Республике Казахстан. В 2017 году компания внедрила медицинскую информационную систему в несколько учреждений региона, а в 2018 – решение «БАРС. Образование - Электронный детский сад» в Кызылординской области.