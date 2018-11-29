Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан

Рабочая группа по цифровому госуправлению «Цифровой экономики» (АНО) обсудила концепцию Национальной системы управления данными – ее представил руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. Участники диалога договорились доработать концепцию, чтобы усилить фокус внимания на выгодах и преимуществах проекта для бизнеса и граждан. Корпоративный сектор ожидает от новой информационной системы упрощения процедур взаимодействия с государством, в т. ч. при сдаче обязательной отчетности. Частным лицам важно сократить затраты времени на получение комплексных госуслуг в различных жизненных ситуациях.

Национальная система управления данными (НСУД) – это проект создания единой информационной среды, которая позволит повысить эффективность принимаемых государственных решений за счёт интеграции актуальных данных из множества государственных систем, реестров и баз данных. В настоящее время количество зарегистрированных федеральных государственных информационных систем превышает 300. Не меньшее количество систем находятся в эксплуатации у федеральных и региональных органов власти, не имея статуса зарегистрированных ГИС.

Национальная система управления данными будет интегрирована с основными элементами инфраструктуры «электронного правительства», государственными справочниками и классификаторами (напр., Федеральная информационная адресная система, ОКВЭД и пр.). НСУД также станет интерфейсом доступа к многочисленным данным, которые создаются государственными органами в процессе их деятельности: о материальных объектах, их правовой истории и эксплуатации, изменениях статусов юридических и физических лиц, движении товаров, результатах оказания госуслуг и так далее.

«Эффективность и скорость принятия управленческих решений в госсекторе зачастую зависят от качества и достоверности обработки данных в информационных системах и сервисах. От их доступности также зависит, насколько бизнесу будет комфортно вести свою деятельность. Эти же критерии влияют на удобство получения госуслуг гражданами. Единой среде государственных данных необходима правовая основа, и чтобы её создать, мы подготовили концепцию Национальной системы управления данными», – отметил руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Владислав Онищенко.

По мнению руководителя рабочей группы «Цифровой экономики» по цифровому госрегулированию Олега Фомичёва, в представленной концепции НСУД основные акценты сделаны на интересах государства и оптимизации межведомственного взаимодействия. Однако у системы есть большой потенциал для повышения качества взаимодействия государства с бизнесом и гражданами. По мнению Фомичёва, при доработке концепции необходимо сфокусировать внимание на сквозных государственных сервисах, использующих различные источники данных в различных ведомствах, в различных ветвях и уровнях системы госуправления.

«Практическую ценность создаваемой системы можно проиллюстрировать несколькими примерами. Допустим, у компании изменился директор или адрес. Кроме изменения данных в ЕГРЮЛ, это влечет необходимость взаимодействия с различными госорганами и переоформления лицензий, разрешений, свидетельств и т.п. Аналогично, в ситуации смены фамилии при вступлении в брак гражданину помимо нового паспорта потребуется обновить ряд документов. Есть и другие примеры, которые, например, касаются отчетности в различные надзорные органы, которая содержит одни и те же или схожие данные. Собственно, НСУД должна стать тем техническим инструментом, который позволить поддерживать согласованность данных госинформсистем, избежать их дублирования в базах данных и необоснованной избыточности их истребования у бизнеса», - сказал Олег Фомичёв.

Наряду с концепцией Национальной системы управления данными, рабочая группа рассмотрела дорожную карту разработки и внедрения НСУД на период до 2024 года.

Согласно плану, в 2019 году должны быть выполнены основные подготовительные работы, включая утверждение функциональных и технических требований, а также разработка первой очереди НСУД, которая позволит осуществить предварительную настройку межведомственного взаимодействия.

В 2020-21 годах запланированы разработка и утверждение нормативной базы НСУД, согласование и внедрение в практику всех госорганов единых стандартов данных в НСУД, а также доработка и тестирование основного функционала системы. В эксплуатацию, согласно «дорожной карте» НСУД может быть запущена в конце 2021 года. После этого начнётся трехлетний период гармонизации данных, доступных в НСУД, и подключение к её интерфейсам различных ведомств и государственных информационных систем.

Важной вехой проекта, по словам главы Аналитического центра при Правительстве РФ, должен стать механизм контроля качества данных в НСУД. Для этого участникам проекта предстоит разработать и внедрить инструменты, которые через онлайн-сервисы позволят гражданам и компаниям самостоятельно контролировать качество обработки данных.