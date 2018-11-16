«Глобус-Телеком» и «Сфера» создали решение для мониторинга ЧС

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и компания «Сфера» завершили тестирование опытно-демонстрационного стенда информационной платформы «Безопасный город».

Цель разработки – предоставить пользователям «Безопасного города» дополнительные возможности прогнозирования, мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, новое информационно-коммуникационное решение обеспечит контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций, взаимодействия дежурных, диспетчерских и муниципальных служб города.

Опытно-демонстрационный стенд информационной платформы «Безопасный город» базируется на программном комплексе «КоордКом» компании «Сфера» и программно-аппаратном комплексе «СКИТ» компании «Глобус-Телеком».

Система «СКИТ» позволит осуществлять мониторинг работоспособности датчиков задымления, затопления, движения, открытия дверей, систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, инженерных систем, компонентов ИТ-инфраструктуры, автоматизированных рабочих мест операторов Единой дежурной диспетчерской службы. «СКИТ» поможет не только увидеть, например, неработающие пожарные датчики в торговых центрах, но и своевременно установить причины их неисправности. Собранные данные будут оперативно передаваться в ПК «КоордКом».

«Наш программный продукт обеспечит автоматизированную сводку информации в конкретном регионе при поступлении сигнала о пожаре, наводнении и других неблагоприятных событиях, – отметил Сергей Рыбаков, ИТ-директор компании «Глобус-Телеком». – Например, на демонстрационном стенде можно будет увидеть, в какой точке города или района случилось возгорание, отправлены ли туда пожарные машины, проводится ли оперативная эвакуация людей».

Функционал программно-аппаратного комплекса «СКИТ» состоит из трех базовых подсистем: онлайн-мониторинг ИТ-инфраструктуры, служба технической поддержки, инвентаризация. Система обеспечивает непрерывный контроль состояния ИТ-инфраструктуры предприятия, организации, ведомства, прогнозирует и предупреждает развитие сбоев в работе серверного и специализированного оборудования, позволяет контролировать качество систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, функционирования аппаратных средств, каналов связи, программного обеспечения.

В целом, интегрированное информационно-коммуникационное решение на базе «КоордКом» и «СКИТ» позволяет создать мощный и удобный инструмент для мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями в городе или регионе.