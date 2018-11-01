ЦРПТ стал оператором системы мониторинга движения лекарственных препаратов

Информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) с 1 ноября 2018 года перешла от Федеральной налоговой службы РФ в единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК. Оператором системы является Центр развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»).

На сайте ЧестныйЗНАК.рф в 00:00 (мск) 1 ноября с сайта ФНС были перенесены и открыты сервисы, необходимые участникам эксперимента по маркировке лекарств. Миграция системы осуществлена в соответствии с изменениями в постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».

Благодаря качественно организованному взаимодействию с ФНС, мы уверены, что переход в единую национальную систему пройдет бесшовно и незаметно для участников рынка. После перехода интерфейс, функциональные возможности личного кабинета участников эксперимента, а также алгоритмы работы в нем не изменились. Вся информация в личном кабинете участника также полностью сохранена.

ЦРПТ является оператором единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК, проводит пилотные проекты по маркировке табачной продукции и обуви.

ЦРПТ находится в постоянном диалоге с фармбизнесом, проводит встречи с фармацевтическими ассоциациями, устраивает образовательные вебинары и семинары. Центром уже разработана и запущена развернутая программа тестирования оборудования, технологических и бизнес-процессов предприятий. Ее цель – обеспечить полное соответствие требованиям, предъявляемым к сериализации и агрегации лекарственных препаратов на производстве.

Эксперимент по добровольной маркировке лекарственных препаратов начался в России 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года. Срок проведения пилотного проекта при этом был продлен с 31 декабря 2018 года до 31 декабря 2019 г.