«Нетрика» разработала новый портал Администрации Ленинградской области

Новый портал Администрации Ленинградской области запущен в тестовом режиме. Проект по разработке структуры, дизайна и переносу данных выполнен компанией «Нетрика» по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Предыдущая версия официального портала Администрации Ленинградской области перестала удовлетворять требованиям заказчика. В связи с этим было принято решение создать новый портал в формате платформы, позволяющей централизованно управлять всеми сайтами органов исполнительной власти Ленинградской области, унифицировать их дизайн и структуру, а также обеспечить широкие возможности для дальнейшей модернизации. Для осуществления контроля за наполненностью сайтов Правительства и органов власти Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области, была внедрена система мониторинга контента.

«При реализации проекта мы тесно взаимодействовали с каждым органом власти Ленинградской области, учитывали их пожелания по структуре подачи информации и функционалу. Поэтому портал получил современный адаптивный дизайн, понятный и удобный пользовательский интерфейс, — сказал Антон Немцев, аналитик "Нетрики". — Нам удалось сделать рабочие процессы прозрачными и удобными для пользователей, сократить сроки обработки информации, значительно повысить качество предоставляемого контента. Гибкость и модульность платформы позволит с легкостью развивать портал в будущем».

«Так как портал, прежде всего, является инструментом взаимодействия власти с жителями региона и бизнесом, мы создали сервис для отправки электронных обращений с единой формой для физических и юридических лиц в Правительство Ленинградской области и разместили ее на всех сайтах органов власти. Дополнительно добавили раздел для СМИ с возможностью прохождения аккредитации и подписки на дайджест новостей, и функцию подписки на анонсы мероприятий и новости для всех пользователей», — отметила Алена Литвинова, менеджер проекта «Нетрики».