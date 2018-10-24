Австрийский бизнес заинтересовался локализацией производств в ОЭЗ «Технополис «Москва»

В Москве прошел круглый стол, в рамках которого австрийским предпринимателям рассказали об инвестиционной привлекательности столицы для зарубежных компаний. Участие в мероприятии приняли представители Правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты, посольства Австрии, а также Правительства земли Форарльберг.

Москва сегодня – одна из крупнейших городских экономик мира, которая успешно конкурирует за инвестиции с ведущими мировыми мегаполисами. «Благодаря последовательной работе по созданию привлекательных условий для жизни и ведения бизнеса на долю столицы сегодня приходится около 12% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и половина прямых иностранных инвестиций России. Интерес иностранных инвесторов к столице остается высоким. Лидируют такие отрасли, как строительство, связь, торговля и общественное питание, финансовый сектор, а также сектор промышленности и высоких технологий», – рассказала начальник Управления промышленной политики Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Наталья Попкова.

Австрийские инвесторы, планирующие разместить бизнес в Москве, могут рассчитывать на поддержку новых инвестиционных проектов в промышленность от Правительства столицы: льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю. Это позволяет снизить региональную налоговую нагрузку до 17%. На данный момент льготы получают 75 компаний, 42 из которых имеют статус промкомплекса. Объем инвестиций, осуществленных промкомплексами за 5 лет, – 29,7 млрд руб.

После круглого стола австрийская делегация посетила особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис «Москва», где познакомилась с деятельностью российских и иностранных компаний-резидентов. Для инвесторов, локализовавших производство на территории ОЭЗ, предусмотрены льготные условия, которые позволяют бизнесу снизить региональную налоговую нагрузку до 47%. Для резидентов ОЭЗ также действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов.

«Москва всегда открыта к диалогу и готова предложить различные инвестиционные возможности для иностранного бизнеса, – сказал заместитель директора Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. – Город реализует масштабные программы развития, системно улучшает инвестиционный и предпринимательский климат, осуществляет благоустройство территорий. Москва в результате должна стать еще более привлекательной для локализации международного бизнеса, который может реализовать здесь свой потенциал».