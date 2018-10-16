РВК и TUS-S&T договорились о сотрудничестве в области высоких технологий

РВК и китайская компания TUS-S&T Service Group подписали соглашение о поддержке совместных инициатив по выходу российского высокотехнологичного бизнеса на рынок Китая. Стороны также заинтересованы в реализации проектов, направленных на увеличение объема китайских инвестиций в российские инновационные проекты.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор РВК Александр Повалко и заместитель генерального директора TUS-S&T Service Group Мяо Чунь в рамках III Российско-Китайского Форума «Инвестиции в инновации» в Москве. Документ открывает новые возможности по работе российских технологических проектов на азиатских рынках.



В частности, TUS-S&T Service Group будет оказывать консалтинговое содействие технологическим компаниям из России в привлечении китайских инвесторов, помогать в установлении контактов с китайскими промышленными и технологичными предприятиями. Расширять такое сотрудничество планируется в рамках Экспортного акселератора Национальной технологической инициативы, который был запущен РВК совместно с PwC в сентябре.

РВК и TUS-S&T Service Group также планируют сотрудничать в рамках проведения технологических конкурсов Up Great. Китайская компания будет содействовать активному участию в соревнованиях компаний, инженерных команд и ученых из Китая.

Соглашение предполагает двусторонний обмен информацией между РВК и TUS-S&T Service Group о технологических трендах в России и Китае, динамике спроса на конкретные технологии. Такое взаимодействие позволит составлять среднесрочные и долгосрочные прогнозы экономического и технологического развития двух стран и определять оптимальные инвестиционные стратегии.

«Партнерство с TUS-S&T Service Group – важный шаг по расширению ценностного предложения РВК для технологических компаний, планирующих экспансию на азиатские рынки. В Азии сконцентрирована существенная часть мирового венчурного капитала, регион демонстрирует растущий спрос на высокотехнологичную продукцию. Благодаря сотрудничеству с TUS-S&T, мы сможем предложить российскому инновационному бизнесу новые инструменты по расширению рынков сбыта и привлечению финансирования», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Кооперация с РВК имеет для нас как стратегическое, так и практическое значение. Совсем недавно мы объявили о создании Российско-китайского венчурного фонда с суверенными фондами России и Китая. Его цель – вложение в российские высокотехнологичные стартапы, заинтересованные в работе на китайском рынке, и содействие в выходе на наш рынок. При этом инвестиции фонда – это не только деньги, но и, что еще важнее, целый ряд различных сервисов. В этом смысле ценность каждого вложенного фондом доллара выше, чем средства, полученные от многих других инвесторов. Цели РВК соответствуют нашим, поэтому я с оптимизмом смотрю на перспективы нашего будущего сотрудничества», – отметил ведущий консультант TUS-S&T Service Group Дэвид Янг.

Российско-Китайский форум «Инвестиции в инновации» стартовал 16 октября 2018 года в рамках Форума «Открытые инновации». Мероприятие проводится ежегодно с 2016 года в соответствии с меморандумом о сотрудничестве в сфере инноваций, подписанным между Министерством экономического развития РФ и Министерством науки и техники КНР. В сентябре 2016 года форум прошел в Москве, в июне 2017 года — в Харбине.