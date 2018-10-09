«Крок» внедрил систему электронной очереди в поликлиниках Москвы

«Крок» сообщил о внедрении подсистемы Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) «Дежурный врач» в 368 взрослых и детских городских поликлиниках Москвы.

Подсистема Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) «Дежурный врач» сократит время ожидания приема у дежурного врача. У пациентов, пришедших в поликлинику без электронной предварительной записи и рассчитывающих на прием в день обращения, появилась электронная очередь и комфортные зоны ожидания, а у медиков — возможность контролировать поток пациентов и принимать меры по оптимизации очередей.

Теперь гражданин, нуждающийся в медицинской помощи в день обращения, получает на стойке информации или в инфомате талончик c номером в электронной очереди и направляется в комфортную зону ожидания, где ему предстоит дождаться на табло вызова в кабинет. Ранее пациенты были вынуждены располагаться рядом с кабинетом, чтобы не пропустить прием, и ожидание в «живой очереди» доставляло немало неудобств. Компонент «Дежурный врач» также позволяет главному врачу и заведующим отделений поликлиники отслеживать загрузку врачей и моментально подключать иных специалистов для ускорения приема граждан и сокращения очереди.

«Пользователи уже знакомы с таким инструментом организации посетителей по опыту посещения банков, отделений почты, налоговой инспекции. Компонент "Дежурный врач" — часть глобальной ЕМИАС Москвы, главная цель которой — повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. В целом, ЕМИАС — один из самых организационно сложных и социально значимых столичных ИТ-проектов последних лет. Над ним работает порядка 4500 специалистов разной направленности. Масштабность проекта потребовала подключения множества компаний: в рамках тендерных процедур уже задействовано более 35 организаций», — сказал Евгений Комаренко, первый заместитель генерального директора ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы.

«Дежурным врачом» на сегодня пользуется 376 сотрудников организационно-методических отделов поликлиник, 2 306 сотрудников стоек информации, 563 заведующих отделениями. В задачи «Крок» вошли методологическая подготовка и внедрение ПО, включающее настройку подсистемы, персональный инструктаж и консультативную поддержку всех участников работы с электронной очередью.

«Мы проводили внедрение подсистемы таким образом, чтобы это не сказалось на текущем режиме работы медучреждений и не создало коллапса в приеме граждан дежурным врачом. К задачам привлекли около 50 консультантов, аналитиков и менеджеров "Крок". При внедрении подсистемы мы провели масштабное персональное обучение сотрудников поликлиник. На сегодня ЕМИАС в целом и "Дежурный врач" в частности позволяют структурировать работу персонала, контролировать нагрузку, корректно распределять поток пациентов, обращающихся к врачу без предварительной записи, по неотложным обстоятельствам», — сказал Сергей Стрелков, директор по разработке ПО «Крок».

«Крок» принимает участие в развитии ЕМИАС с 2011 г. Специалистами компании строилась рассчитанная на десятки тысяч пользователей ИТ-инфраструктура, охватившая сотни объектов и разработанная с использованием открытого программного обеспечения. Эксперты предусмотрели возможность управления идентификационными данными, доступ разных групп пользователей к сервисам различного уровня.