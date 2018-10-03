Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг

Почта России расширяет возможности клиентов по подключению простой электронной подписи (ПЭП). Теперь граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг, эксплуатацией и развитием которого занимается «Ростелеком», могут оформить ПЭП удаленно на сайте Почты России, говорится в сообщении департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».

Внедрение простой электронной подписи позволяет посетителям Почты России по всей стране получать посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без предъявления паспорта и извещений, что значительно сокращает время выдачи отправлений вне зависимости от их вида, веса и размера. Для этого потребителю нужно назвать оператору ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе данных, после чего клиент называет номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения в виде смс-сообщения или push-уведомления (пользователям мобильного приложения Почты России). Его необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

В процессе регистрации на Едином портале госуслуг клиент предоставляет в систему персональные данные аналогичные тем, которые используются при оформлении простой электронной подписи на сайте Почты России или в отделениях связи – ФИО и паспортные данные. Подтвержденная учетная запись на портале содержит информацию, необходимую для идентификации пользователя без необходимости подтверждения его личности в отделениях почтовой связи, говорится в сообщении.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России и нажать кнопку «Получить через ГосУслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет ПЭП Почты России.

«Интеграция сервиса по получению простой электронной подписи с Единым порталом государственных услуг позволит сделать процесс оформления ПЭП полностью дистанционным. Клиентам больше не нужно посещать почтовое отделение для подтверждения личности и анкетных данных. В настоящее время уже более 3,5 млн клиентов по всей стране оформили простую электронную подпись, с ее помощью выдано более 20 млн почтовых отправлений, их объем значительно вырастет в преддверии новогодних праздников. В перспективе возможность дистанционного подключения ПЭП также появится в мобильном приложении», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«С помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА ежеминутно около 3 тыс. пользователей заходят на Единый портал госуслуг и региональные порталы госуслуг, сайт «Российской общественной инициативы» (РОИ), Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда, подключаются к публичным сетям Wi-Fi, удаленно получают банковские и страховые продукты. Функционал, реализованный на сайте Почты России, безусловно увеличит этот трафик», — сказал Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».