Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров

К Национальному каталогу, который будет содержать унифицированную информацию обо всех товарах в стране, подключилась первая табачная компания – «Бритиш Американ Тобакко». Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор каталога Андрей Кириллов и генеральный директор «БАТ-СПб» Хендрик Бернард де Врис.

Стандартизированный справочник товаров позволит бизнесу сократить издержки, которые сейчас идут на многократное описание товаров для разных организаций. С каталогом уже работают: ритейлер X5 Retail Group, Роскачество, ECR Russia, АКОРТ, производитель кассового оборудования «АТОЛ», передовые контент сервис провайдеры «Диском» и Brandquad. Всего он насчитывает более 130 производителей, 6,8 тыс. поставщиков, в нем зарегистрировано 220,2 тыс. товаров.

Центр развития перспективных технологий выступает оператором каталога и инвестирует средства в его создание. «БАТ Россия» осуществляет методологическую поддержку и первичное наполнение каталога данными о своих товарах. «Национальный каталог создается всеми участниками рынка. Мы приглашаем производителей, поставщиков, ритейлеров и контент-сервис провайдеров подключиться к его наполнению. Участие в каталоге добровольное и бесплатное», – отметил Андрей Кириллов.

«Цифровая экономика становится реальностью. Проект Национального каталога открывает новые возможности для оптимизации различных процессов и позволяет участникам рынка разговаривать на одном языке. Мы высоко оцениваем его потенциал, поэтому нам важно, чтобы стоящие перед ним цели и задачи были эффективно реализованы», – заявил руководитель отдела по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями «БАТ Россия» Максим Курганский.

С 15 января в России проходит эксперимента по маркировке табака, в котором участвует «Бритиш Американ Тобакко» и другие крупные производители табачных изделий, занимающие более 95% отечественного рынка – Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco, дистрибьюторы, через которых реализуется более 88% табачной продукции, – «Мегаполис», «СНС», ритейлеры – X5 Retail Group, Metro C&C, «Лента», «Магнит», «Дикси», а также разработчики ПО, операторы фискальных данных и электронного документооборота.

Минпромторг России отметил успехи первого этапа пилота, завершившегося 31 июня 2018 года. До конца года оператор эксперимента ЦРПТ намерен нарастить объем промаркированной табачной продукции как минимум до 250 млн пачек.

Национальный каталог товаров – составляющая Единой системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК», которая защищает потребителей и добросовестный бизнес. Каталог будет содержать достоверную, верифицированную информацию обо всех товарах на рынке. У каждого наименования продукции появится свой унифицированный профайл, в котором также будет храниться разрешительная и сопроводительная документация. Каталог будет открыт и доступен для всех участников товарооборота. При этом производители, дистрибьюторы и розничные сети не будут нести затраты на управление данными.

Система будет работать с государственными классификаторами ТН ВЭД, ОКПД 2, ОКВЭД 2 и КТРУ и системой GS1. Каталог будет постоянно обновляться и расширять свой функционал, разрабатывая полезные сервисы для бизнеса на основе его данных. Методология и структура данных формируется в сообществе с участниками рынка. Промышленная эксплуатация Национального каталога запланирована на IV квартал 2018 года. Его создание и ведение закреплено в утвержденных Правительством РФ базовых принципах функционирования российской системы маркировки.