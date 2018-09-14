Infowatch и ЭОС подтвердили совместимость Taigaphone и СЭД «Дело»

Infowatch, российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности организаций, и «Электронные офисные системы» (ЭОС), разработчик систем автоматизации документооборота и управления корпоративным контентом, сообщили об успешном завершении совместных испытаний новой версии системы электронного документооборота (СЭД) «Дело» на программно-аппаратном комплексе (ПАК) Infowatch Taigaphone для безопасной работы с корпоративной информацией на мобильных устройствах. Готовое к внедрению в организации любого масштаба и профиля решение отечественных разработчиков было представлено на выставке «Импортозамещение-2018» заместителю председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денису Кравченко, а также представителям Минпромторга России и региональных ведомств.

Смартфон Infowatch Taigaphone – разработка компании Infowatch для защиты организаций от утечек информации через мобильные устройства и контроля процессов использования смартфонов в рабочей среде. Infowatch Taigaphone является частью решения для защиты организаций от внутренних угроз информационной безопасности (DLP-системы) Infowatch Traffic Monitor и включает в себя защищенный смартфон и доверенную прошивку на базе Android. Совместное использование смартфона Infowatch и СЭД «Дело», которая обеспечивает автоматизацию документооборота компании и контроля исполнения поручений и бизнес-процессов, сокращает вероятность ущерба от утечки чувствительных для организации данных и с помощью мобильных приложений позволяет работать с документами и задачами удаленно из любой точки.

«В последнее время внедряется все больше специализированного ПО, соответствующего деятельности организаций, и специфике конкретных профессий, которые позволяют превратить смартфон или планшет сотрудника в полноценный в рабочий инструмент, – отметил руководитель направления мобильных решений ГК Infowatch Григорий Васильев. – Именно поэтому компаниям стоит уделять особое внимание защите корпоративных мобильных устройств от утечек чувствительных для организации данных. Интеграция СЭД "Дело" с ПАК "Тайгафон" позволяет минимизировать эти риски, при этом обеспечивая непрерывность бизнес-процессов».

«Наше совместное решение, которое мы представили на выставке "Импортозамещение-2018", позволяет безопасно работать с документами и задачами с мобильных устройств, — отметил директор по управлению качеством компании ЭОС Алексей Мальков. — Сегодня вопросы защищенности и безопасности при работе с корпоративной информацией стоят особенно остро, и востребованность такого решения мы видели давно. Высокий интерес посетителей мероприятия также продемонстрировал то, что мы с партнерами идем в правильном направлении».

Напомним, впервые в качестве мобильной платформы для электронного документооборота госслужащих решение Infowatch Taigaphone было использовано в Республике Северная Осетия-Алания.