Zenden успешно получила первый цифровой код маркировки Data Matrix

Zenden, одна из крупнейших российских обувных розничных сетей, получила первый цифровой код, который будет нанесен на обувную коробку и отправится на полки московских магазинов.

С помощью кода Data Matrix и Единой национальной системы маркировки товаров «Честный знак» можно проследить весь путь обувной пары – от конвейера до онлайн-кассы, которая выводит его из оборота. Система фиксирует переход товара от собственника к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что делает невозможным вброс подделки.

«Мы сделали очень важный шаг в деле маркировки, установив на территории нашей штаб-квартиры в Москве специальный регистратор эмиссии и станцию управления заданиями. Нашей командой была успешно произведена печать первого кода для его дальнейшего нанесения на готовую продукцию. Событие, безусловно, знаковое и для нас, и для рынка» – отметил директор по коммуникациям Zenden Group Александр Милых.

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«С первых дней эксперимента группа Zenden занимала активную позицию в рабочем процессе, понимая важность отработки всех механик в пилотном режиме для удобного и лояльного перехода к маркировке в дальнейшем», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ по связям с общественностью и маркетингу Реваз Юсупов.

В настоящее время еще 12 участников пилотного проекта проводят настройку программного обеспечения и приступают к тестированию. Среди них: «Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», Analpa, «Егорьевск-Обувь», «Спортмастер», «Эконика» и многие другие.

Маркировка обувной продукции позволит сделать максимально прозрачным учет товаров, обеспечит единые правила работы для всех участников рынка, а, следовательно, создаст единые конкурентные условия для них. Помимо этого, переход к маркировке будет способствовать появлению инструмента общественного контроля, когда покупатель в любой торговой точке сможет убедиться в легальном происхождении продукции и увидеть весь путь товара до магазина на экране смартфона.