Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации

В перечень приоритетных цифровых проектов, которые будут реализованы в Республике Калмыкия в ближайшее время, вошли решения, включенные в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика», в том числе «Яндекс.Транспорт», «Яндекс.Афиша», Artefact, Kid-Friendly.

Приоритетными для региона также являются проекты по развитию интеллектуальной транспортной системы, телемедицины, дистанционных механизмов диагностики состояния здоровья, внедрения цифровых решений в системе ЖКХ, образование, среди которых открытие в республике «Яндекс.Лицея», которые уже подтвердили свою эффективность в других регионах и включены в перечень эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика».

Об этом сообщила министра экономики и торговли республики Зоя Санджиева, подчеркнув, что Калмыкия готова и заинтересована в пилотировании и апробации на своей территории цифровых решений как в рамках национальной программы «Цифровая экономика», так и в рамках других отраслевых национальных проектов.

Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил, что в рамках встречи с Зоей Санджиевой были определены основные направления сотрудничества, включающие содействие со стороны АНО «Цифровая экономика» в реализации в республике эффективных цифровых проектов, пилотировании проектов ведущих компаний-учредителей АНО «Цифровая экономика», а также участие в работе создаваемого республиканского центра компетенций «Цифровая Калмыкия».