«Хайтэк» и концерн «Автоматика» объявили о сотрудничестве в разработке мобильных радиостанций подводной связи

Группа компаний «Хайтэк» и акционерное общество «Калугаприбор» (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») заключили соглашение о сотрудничестве в разработке и производстве мобильных радиостанций беспроводной подводной связи. Документ подписали Валерий Печенко, генеральный директор «Калугаприбора», и Роман Волков, генеральный директор «Хайтэка».

Соглашением предусматривается совместная деятельность с целью производства радиостанций гражданского назначения, в том числе подводного и надводного использования; разработки оборудования для организации тактических самоорганизующихся сетей, включая устройства ретрансляции сигналов, проведение совместных НИОКР в целях создания вышеуказанных типов оборудования.

Предприятие концерна «Автоматика» завод «Калугаприбор» станет производственной площадкой, на которой будут реализованы разработки «Хайтэка».

«Речь идет о воплощении "в металле" уникальной разработки специалистов группы компаний "Хайтэк" – мобильной радиостанции беспроводной подводной связи IVA S/W. Наше предприятие обладает необходимыми компетенциями, технологиями, мощностями и кадрами для создания на базе опытного образца целой линейки аналогичных продуктов и максимально оперативной постановки их «на поток», организации и проведения НИОКР по совершенствованию продукта, наделению его новыми качествами, в частности, в сфере информационной безопасности, построения сетей», – отметил генеральный директор «Калугаприбор» Валерий Печенко.

«Мы видим в Концерне «Автоматика» стратегического партнера по работе с государственными и силовыми структурами, в организации производства нашей новой разработки. Проведенные испытания подтвердили возможности мобильной радиостанции обеспечивать передачу информации и голосовых данных в морской и пресной воде, а также через границу раздела сред (воздух-вода) на расстоянии до 100 м и при глубине погружения до 30 м. Уверен, что совместными усилиями концерн "Автоматика" и группа компаний "Хайтэк" займут ведущие позиции в сфере создания средств беспроводной подводной связи», – сказал генеральный директор «Хайтэк» Роман Волков.