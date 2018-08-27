В Калуге прошел форум «Цифровая эволюция»

В Калуге 23 августа прошел форум «Цифровая эволюция». В рамках форума обсуждались вопросы реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития государственно-частного партнерства, обеспечения конкурентоспособности региональной и муниципальной экономики, внедрения технологий «умного города».

В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр, компании МТС, «Мегафон», Ростелеком, Сбербанк, Ростех, «Яндекс», Агентство стратегических инициатив.

На форуме были заключены соглашения о сотрудничестве между городской управой города Калуги и учредителями АНО «Цифровая экономика»: с компанией «Ростелеком» - по реализации проекта «Умный город», с компанией «Яндекс» - в области цифровой трансформации системы муниципального управления, развития информационно-коммуникационных технологий, популяризации российских интернет-сервисов, реализации образовательных проектов в сфере компьютерной грамотности и развития интернет-технологий.

В рамках форума прошел круглый стол «Цифровая экономика регионов России. Как обеспечить конкурентоспособность региональной и муниципальной экономики в условиях современных вызовов и ограничений». Участие в мероприятии, организованном АНО «Цифровая эволюция» совместно с городской управой Калуги, приняли представители региональных органов власти, ведущих российских IT-компаний, представители регионального бизнеса и высших учебных заведений.

«В формате открытого, доверительного, живого диалога мы обсудили цели, задачи цифровой трансформации экономики на региональном уровне, проблемы и ограничения, а также подходы, которые позволяют найти баланс интересов всех участников, обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и реализацию комплекса мер, направленных на повышение эффективности бизнеса и государственного управления, и повышения качества жизни граждан, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства», - отметил директор по региональной политике Александр Зорин.

На круглом столе были представлены обновленные релизы эффективных кейсов цифровой трансформации экономики, подготовленные АНО «Цифровая экономика». В обсуждении решений приняли участие представители IT-компаний, реализовавших кейсы, которые подробно рассказали о проектах, механизмах внедрения, возможности их запуска в других регионах.