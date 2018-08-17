Региональные штрафы за нарушение правил парковки можно оплачивать через Госуслуги

Жители Москвы, Белгорода, Красноярска, Тюмени, Казани, Калуги, Перми, Твери, Нижнего Новгорода и Удмуртской республики теперь могут в режиме онлайн оплачивать региональные штрафы за нарушение правил автопарковки через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru). Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии системного интегратора «РТЛабс».

Для оплаты начисления нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, затем на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя. Штрафы за нарушение правил автопарковки, выставляемые региональными ведомствами, отображаются во вкладке «Другие штрафы».

Пользователь может посмотреть информацию о дате вынесения постановления, порядке обжалования штрафа и оплатить несколько штрафов одной транзакцией. Оплата возможна с помощью банковских карт международных платежных систем, картами «МИР», со счета мобильного телефона и электронными кошельками.

Реализованный сервис удобен в использовании, экономит время и средства граждан. Для субъектов РФ переход на платежную инфраструктуру ЕПГУ снимает необходимость создания и поддержки собственных платежных систем на региональных порталах. Для того чтобы присоединиться к проекту, региональные органы власти должны обратиться в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

С момента запуска нового сервиса пользователи совершили более 200 тыс. платежей на сумму свыше 400 млн руб. Количество платежей растет ежемесячно - только за июль проведено порядка 35 тыс. транзакций на сумму, превышающую 80 млн руб.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, всего за 2017 год через Единый портал госуслуг было совершенно более 25 млн платежей на общую сумму 30,3 млрд руб. Как показывает статистика, объемы платежей через платежный сервис ЕПГУ ежегодно утраиваются.

Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома», которая ежегодно проходит сертификацию PCI DSS, что обеспечивает надежность проведения операций банковскими картами. РТЛабс, дочернее предприятие «Ростелекома», выполняет работы по эксплуатации, мониторингу и развитию платежной системы.