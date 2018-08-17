Москвичи поделились идеями об умном городе будущего

Обсуждение стратегии «Умный город – 2030» завершилось на краудсорсинговой площадке Правительства Москвы. В нем приняли участие более 3,5 тыс. жителей столицы. До конца августа руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев встретится с наиболее активными участниками, чтобы подвести итоги проекта.

Всего за время обсуждения москвичи предложили 2069 идей, оставили 6263 комментария, выставили больше 12 тыс. оценок и посмотрели шесть вебинаров о технологиях будущего. Вокруг предложенных идей шла активная дискуссия. Участники проекта обсудили понятие «умный город» и ключевые технологии Москвы будущего, которые должны кардинально изменить жизнь. Большое внимание вызвали конкретные стратегические инициативы в социальной сфере, культуре, Открытом правительстве, образовании, а также в городской среде и ЖКХ, транспорте и здравоохранении, где было оставлено максимальное количество идей.

В сфере государственной среды и ЖКХ москвичи предложили создать единую цифровую карту всех коммуникаций и установить датчики интернета вещей, собирающие и анализирующие износ основной инфраструктуры. В направлении транспорта участники обсуждения выдвигали идеи по «умной» подсветке пешеходных переходов и создании интеллектуальных светофоров, которые будут оценивать загруженность движения, пробки и самостоятельно выстраивать нужное время зеленого и красного света для разгрузки перекрестков. В Здравоохранении жители мегаполиса предложили внедрять экзоскилеты для реабилитации людей и создать мобильные приложения по мониторингу состояния здоровья в режиме онлайн.

Лучшие инициативы, которые поддержали жители и сейчас отбирают эксперты, войдут в московскую стратегию «Умный город – 2030». Работа над документом ведется по поручению мэра Сергея Собянина.

«Впервые документ такого уровня обсуждается с бизнес-сообществом и гражданами. Главным принципом "умного" города является его строительство исключительно для человека. Жители должны участвовать в управлении и развитии города на всех уровнях, в Москве это реализуется в проекте "Активный гражданин" и краудсорсинг-площадкой crowd.mos.ru», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Чукарин.

Перед стартом обсуждения авторы цифровой стратегии «Умный город — 2030» получили обратную связь от более чем 20 тыс. экспертов и представителей бизнеса, а также всех органов исполнительной власти города Москвы. Было собрано порядка 500 конкретных предложений, участники обсуждения скачали материалы стратегии более 4 тыс. раз. Проработка документа с экспертами и представителями отрасли информационных технологий и телекоммуникаций проходила на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow.

Стратегия «Умный город – 2030» — это высокоуровневый стратегический документ. В нем определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города будущего. Информационно-коммуникационные технологии нужны городу, чтобы повысить уровень жизни граждан, сделать процессы управления и предоставления услуг эффективнее, удовлетворять потребности людей. Документ разрабатывается Департаментом информационных технологий города Москвы с привлечением горожан, экспертов и бизнес-сообщества.