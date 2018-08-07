Сбербанк перешел на электронное взаимодействие с госорганами

Сбербанк объявил о продолжении процесса перевода всех процессов взаимодействия с государственными органами в электронный вид. С помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Сбербанк уже взаимодействует с Федеральной налоговой службой (выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверка ИНН по ФИО и документу, удостоверяющему личность, сведения о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика), Федеральной службой государственной статистики (данные годовой бухгалтерской отчетности организаций) и Федеральной антимонопольной службой (сведения о наличии либо отсутствии юрлица в реестре недобросовестных поставщиков).

До конца 2018 года завершится интеграция банка с сервисами Росреестра по получению выписок из ЕГРН и состоится переход к безбумажному взаимодействию с Министерством сельского хозяйства по программам субсидирования предпринимателей.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов отметил: «В России сегодня реализуется программа “Цифровая экономика“, которая направлена на перевод всех взаимоотношений граждан, государства и бизнеса в цифровой вид. Мы поддерживаем эту программу и начинаем, конечно же, с себя. Безбумажный документооборот — это прежде всего экономия времени наших клиентов. Подчеркну, что сведения, содержащие персональные данные, предоставляются государственными органами в банк исключительно с согласия клиента».

С 3 октября 2017 года Правительством Российской Федерации приняты поправки к Распоряжению № 1471-р, открывающие банкам доступ к 20 новым видам документов и сведений о физических и юридических лицах с использованием СМЭВ. Таким образом, Правительство РФ поддержало предложения Сбербанка по переходу на электронное взаимодействие банков с государственными органами.