В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы»

«Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни», «Электронная Москва» и Департамент информационных технологий города Москвы провели круглый стол «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы» на форуме Moscow Urban Forum 2018. Новые спортивные форматы» с участием ведущих специалистов. Участники обсудили перспективы киберспорта, его влияние на экономику и развитие в Москве.

«Цель Москвы — стать столицей гейминга и лидером по сопровождению всего киберспортивного сегмента. Мегаполис уже приступил к развитию киберспорта в полном цикле: от обучения игроков и менеджеров, до проведения крупных спортивных мероприятий», — сказал руководитель Департамента компьютерных и визуальных технологий «Электронной Москвы» Артур Газиев.

По словам Артура Газиева, сегодня игровые турниры собирают целые стадионы и могут по популярности конкурировать с традиционным спортом. Киберспортивные мероприятия привлекают туристов и обеспечивают загрузку развлекательной и спортивной инфраструктуры.

Киберспорт является уникальной индустрией на стыке спорта, развлечений и медиа. Объем рынка составляет один миллиард долларов с темпом роста в 20,6% в год. Аудитория киберспорта — 380 млн человек, а по прогнозу Goldman Sachs к 2022 г. обгонит аудиторию MBL и NHL. Московские турниры уже собирают полный зал «ВТБ Ледовый дворец» и 19,4 млн зрителей онлайн (Турнир Epicenter XL по Dota 2, 2018 г., Москва).

Участники круглого стола отметили, что, если киберспортивные соревнования будут проходить реже, например, также как Чемпионат мира по футболу, раз в четыре года, это сделает чемпионат более желанным и для киберспортсменов, и для зрителей. Также киберспорт будет активно развиваться на мобильных платформах с автоматизированным выводом трансляций с помощью Искусственного интеллекта, например, в Twitch.

Участие в круглом столе также приняли: основатель Electronic Mushroom Евгений Оленев, президент ESBD, немецкой Федерации электронного спорта Ханс Ягнов, директор по стратегическим коммуникациям Esforce Holding Ярослав Мешалкин.