«Ростелеком» включил «умное» освещение на спортивных аренах столицы Югры

«Ростелеком» в рамках энергосервисного договора с АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт», завершил установку «умного» энергосберегающего освещения на спортивных аренах Ханты-Мансийска.

«Ростелеком», в Центре развития теннисного спорта и Ледовом дворце Ханты-Мансийска, произвел замену почти тысячи устаревших светильников на современные и энергоэффективные. Реализация проекта снизит электропотребление благодаря установке энергосберегающих светильников с высокой световой отдачей (110 лм/Вт) и широкой кривой распределения света, позволяющей равномерно освещать теннисные корты и ледовое поле избегая темных полос. В Ледовом дворце, по заказу «ЮграМегаСпорт», использована система управления освещением, с помощью диммируемого блока питания будет производиться регулировка яркости прожекторов в зависимости от происходящих действий на поле: тренировка, игры, ТВ-съемка, аварийное освещение.

«Энергоэффективность является одним из важных элементов концепции «Умный город», вошедшей в федеральную программу «Цифровая экономика». Проекты «Ростелекома» по энергосервису направлены на повышение энергосбережения и эффективности использования электроэнергии, и уже успешно реализованы в ряде городов Югры, – отметил Марс Ильхужин, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком». – В рамках контракта с «ЮграМегаСпорт» мы планируем достичь экономии электроэнергии более 70% в среднем за год, а также гарантируем долгосрочную исправную и эффективную работу установленного оборудования».

«ЮграМегаСпорт» и «Ростелеком» объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество, – сказал директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко. – Ранее на спортивных объектах Ханты-Мансийска, задействованных в проведении всероссийских и международных соревнований, «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения с идентификацией лиц. Реализация нового проекта «Свет умного города» поможет нам значительно сократить расходы на содержание спортивных объектов. При этом качество освещения теннисных кортов и ледовой арены только улучшится. Уверен, эффективность современных технологий смогут оценить не только специалисты, но и простые жители города, занимающиеся спортом».