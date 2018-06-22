В «Сколково» спрогнозировали бурный рост проектов в области цифровой медицины

Участники «Телемед Форума», прошедшего в Технопарке «Сколково», обсудили перспективы развития цифрового здравоохранения. В этом направлении работают около 50 сколковских компаний, предлагающих решения для анализа данных, систем по распознаванию изображений и дистанционных консультаций.

Организаторами первого практического «Телемед Форума» выступили Единый медицинский портал и фонд «Сколково». Мероприятие объединило врачей и создателей медицинских информационных платформ.

В начале пленарной сессии вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Руслан Камалов рассказал, что усилия 16 резидентов фонда сосредоточены на решениях в области искусственного интеллекта и обработки больших данных. Созданием цифровых приборов для комплексного ведения пациента занимаются 12 компаний, еще ряд стартапов предлагают экспертные системы удаленного доступа и медицинские сенсоры.

Среди них — компания Doc+, которая провела свыше 170 тыс. консультаций для 70 тыс. пациентов; «Интеллоджик» (Botkin.AI) и «Третье мнение», научившие искусственный интеллект анализировать медицинские изображения; разработчик портативных приборов для диагностики сердечной активностиRitmer; первая в России лаборатория цифровой патоморфологии «ЮНИМ»; создатель инновационного теста для диагностики онкологических заболеваний «Биочип».

Руслан Камалов, вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказал: «Рынок цифрового здравоохранения и телемедицинских услуг будет претерпевать бурное развитие. И те высокотехнологичные стартапы, которые только начинают свой путь, в ближайшие 3-5 лет, а возможно и за меньший период, имеют все шансы стать «единорогами» в терминологии инновационного предпринимательства. Мы ожидаем, что капитализация компаний, развивающих проекты в области цифрового здравоохранения, будет прогрессивно расти, делая их сопоставимыми по капитализации с коммерческими медицинскими клиниками».

Цифровизация системы здравоохранения является одним из пунктов программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В ее рамках созданы подпрограмма «Цифровое здравоохранение» и одноименный консорциум, объединивший крупные корпорации, ведущие медицинские научно-исследовательские центры и технологические вузы. Упор сделан на поддержку новых информационных технологий и внедрение их в регионах на условиях государственно-частного партнерства. По словам представителя Министерства цифрового развития Сергея Калугина, минимальный размер вложений частного бизнеса в модернизацию медучреждений составляет 1 млрд руб.

Сергей Калугин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сказал: «Мы надеемся, что структура консорциума позволит продвигать те наработки, которые создаются венчурными компаниями, через большие корпорации, прежде всего в регионы и региональные медицинские учреждения. Мы совместно с частным бизнесом начинаем работать над трансформацией медицинских учреждений в конкретных регионах. Это поможет государству сэкономить деньги, а инвесторам — вернуть свои вложения».

В качестве успешного примера бизнес-модели в области телемедицины было приведено недавно подписанное соглашение о пилотном тестировании в больницах Новгородской области разработок пяти сколковских резидентов.

Участники форума обсудили также правовые аспекты развития телемедицины в России. фонд «Сколково» взял на себя роль центра по разработке и систематизации нормативной документации «Цифровой экономики», активно взаимодействует с профильными министерствами и ведомствами.