Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ»

Свою цифровую грамотность в рамках программы «Цифровая экономика РФ» повысят пять миллионов россиян. Об этом на пресс-конференции «Цифровая грамотность для экономики будущего», прошедшей 20 июня в пресс-центре МИА «Россия Сегодня», сообщил директор по направлению «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрей Сельский.

На пресс-конференции были представлены итоги исследования «Цифровая грамотность для экономики будущего», проведенного аналитическим центром НАФИ в 2017 г. В обсуждении итогов отчета приняли участие заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов, советник министра экономического развития РФ Юлия Алферова, генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

По итогам отчета индекс цифровой грамотности россиян составил 52 п.п из 100 возможных, то есть на среднем уровне. При этом в городах-миллионниках ожидаемо этот уровень относительно выше, так же, как и в группах людей с высшим образованием и возрастной группе 18-24 года. Значимых гендерных различий в результатах не отмечено.

Директор по направлению «Кадры и образование» Андрей Сельский отметил гигантский разрыв в цифровой грамотности между разными возрастными группами и рассказал о пути решения проблемы: «Кадры и образование – одно из ключевых направлений программы "Цифровая экономика РФ". Оно предусматривает массовое обучение цифровой грамотности: более 20 программ, в которые будут вовлечены более 5 млн человек. По результатам работы направления к 2024 г. высоким уровнем цифровой грамотности должны обладать 40% населения России. В новом мире важно обладать новыми знаниями, иначе можно утонуть в море цифровизации».

В настоящее время, по данным исследования, для 78% россиян работа на компьютере является повседневным процессом, 36% стараются быть в курсе новинок в сфере технологий. Со всеми итогами аналитического отчета НАФИ можно познакомиться в Базе знаний цифровой экономики.