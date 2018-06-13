«ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Пермского края объявили о запуске проекта «Умный свет»

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, и Правительство Пермского края сообщили о запуске проекта умного городского освещения в Перми.

Пилотным пространством для «Умного света» стал участок улицы Попова от улицы Ленина до Пушкина. Проект предполагает изменение системы освещения центра города. Была произведена замена 74 классических светильников (лампы и рефлекторы) уличного освещения на светодиодные светильники с возможностью дистанционного управления. Установленные контроллеры управления позволяют регулировать освещение: включать или выключать на основе календарного графика по времени/по состоянию естественного освещения/удаленно по прямой команде, в том числе и с использованием мобильного устройства сотрудника МУП «Горсвет», управлять интенсивностью света — диммировать. Подобные сценарии могут быть выполнены как на всех светильниках одновременно, так и на каждом по отдельности. Кроме этого, оборудование позволяет повысить срок бесперебойной работы светильника и собирать, передавать информацию о таких параметрах его технического состояния как: автоматический выбор программы экономного включения/выключения при большой разнице температур (в зимний период); контроль процента выгорания LED-лампы; состояние «работает/не работает»; контроль перегрева и своевременного осуществления обслуживания на основе предиктивных моделей. Сами столбы (опоры наружного освещения) могут использоваться для размещения другого телекоммуникационного оборудования, например, камер видеонаблюдения, мест размещения публичного Wi-Fi и иного городского оборудования.

Более глубокая автоматизация системы освещения и ее локализация позволяет достичь значительной экономии ресурсов, увеличить световой комфорт для водителей и пешеходов и повысить уровень безопасности дорожного движения. За счет повышения надежности сети и перехода от визуального обслуживания по календарному графику к обслуживанию по состоянию сократятся затраты на обслуживание оборудования. По оценкам компании «ЭР-Телеком», экономия потребления электроэнергии может составить до 60%, благодаря LED и интеллектуальному включению/выключению, диммированию и оптимальному управлению потреблением. При этом снижение эксплуатационных расходов может составить до 50% за счет оптимизации проведения профилактических работ и оперативной замены приборов освещения, централизации управления светотехническим хозяйством города. Уровень комфортности освещения может увеличиться в 2 раза.

«Пилотный проект, запущенный в двух кварталах Перми — это первый на Урале случай реализации «Умного света» и первый для нашей компании в России пилот с большим количеством световых точек. Его уникальность заключается в использовании новой технологии передачи сигнала (LoRaWAN), которая позволяет управлять одновременно большим количеством датчиков. В течение 1-2 месяцев можно будет проанализировать первые экономические эффекты от проекта – экономию потребления электроэнергии и снижение эксплуатационных расходов, которые, по нашим оценкам, могут составить от 40 до 60%. В дальнейших планах «ЭР-Телеком» — развитие подобных проектов цифровизации городской среды в других регионах России», — отметил Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

В рамках 22-го Петербургского международного экономического форума-2018 «ЭР-Телеком Холдинг» подписало соглашение о взаимодействии по реализации пилотного проекта «Умный город» с Краевым правительством и Администрацией Перми. В рамках сотрудничества предполагается реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие цифровой инфраструктуры города. В мае 2018 г. «ЭР-Телеком» запустил в Перми сеть Промышленного Интернета вещей, и проект «Умный свет» стал первым проектом цифровизации городской среды, который реализован на сети промышленного интернета вещей. Компания приступает к этапу проработки проекта «Умный квартал».