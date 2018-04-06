«Лига Цифровой Экономики» представила идеи по развитию ИТ главе Минэкономразвития

Представители Ассоциации участников рынка информационных технологий «Лига Цифровой Экономики» встретились с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным. Эксперты Лиги представили наработки по развитию конкретных направлений цифровой экономики России, а также договорились о возможных дальнейших шагах по реализации представленных идей.

Представители «Лиги Цифровой Экономики» обратили внимание на имеющиеся сложности в профессиональном взаимодействии между заказчиками и исполнителями ИТ-проектов в России. Эти сложности, по мнению экспертов Лиги, в первую очередь обусловлены особенностями нормативно-правового регулирования и сложившейся правоприменительной практикой в сфере госзакупок.

Позиция Ассоциации заключается в том, что необходимо на законодательном уровне учитывать особенности предпринимательской деятельности в ИТ, основная характеристика которых – гибкость и скорость изменений.

Участники Лиги, имеющие многолетний опыт масштабных проектов по цифровизации государства и бизнеса, выразили готовность использовать свою экспертизу в рамках различных форматов сотрудничества, в том числе в рамках экспертной поддержки при разработке и реализации госпрограммы «Цифровая экономика».