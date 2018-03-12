«Астрософт» и СПбГУ подписали долгосрочный договор о сотрудничестве

«Астрософт», разработчик и поставщик инновационных IT-решений, подписал с Санкт-Петербургским государственным университетом долгосрочный договор о сотрудничестве в сфере образования, науки и производства.

Договором предусмотрено взаимодействие сторон в рамках научно-технической деятельности, обмен опытом и знаниями на стыке математики и программирования: разработке программного и алгоритмического обеспечения, информационной безопасности, анализе больших данных. «Астрософт» будет помогать в проведении научных исследований, организации практических мастер-классов, семинаров и конференций, совместных с СПбГУ конкурсов. По договору, результаты совместной интеллектуальной деятельности принадлежат обеим сторонам.

«Большинство коллег из центра разработки «Астрософт» в Петербурге — выпускники Санкт-Петербургского государственного университета. Это уже демонстрирует эффективность сотрудничества, и мы видим серьезный потенциал для его развития. Одна из задач, которую мы сейчас решаем, — обеспечение части студентов темами курсовых работ, рецензентами, менторами. В ближайших планах — разработка совместных программ профориентации и поддержки лучших студентов именными корпоративными стипендиями «Астрософт», — сказал Сергей Базлов, HR-директор «Астрософт».

«Математика — наша генетическая компетенция. В ней — новый глобальный тренд, поэтому мы выделили алгоритмическое обеспечение как одну из своих ключевых экспертиз. Убежден, что сотрудничество с СПбГУ взаимно укрепит наши позиции: наш бизнес опирается на прочный математический фундамент признанного вуза, а наука поддерживается бизнесом. Главное — выиграют нынешние студенты, которые получат возможность разумно выбирать тот вуз, ту образовательную программу и тот профиль (как говорили раньше — кафедру), в выпускниках которых заинтересованы работодатели. Бизнес диктует, что самыми востребованными выпускниками станут, прежде всего, математики. Будут нужны специалисты, умеющие решать задачи с высоким уровнем неопределенности входящих параметров и управлять мультиагентными средами. Именно таких людей выпускает кафедра теоретической кибернетики, например. В таких выпускниках мы заинтересованы уже сейчас, именно они и станут интеллектуальной элитой будущего», — сказал Константин Цивин, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса «Астрософт».

«Для Университета сотрудничество с "Астрософт" — это усиление практической ориентированности наших образовательных программ. Для студентов — это погружение в решение актуальных математических задач, стоящих перед IT-компанией, ведущей проекты по всему миру. Нам важно, чтобы студенты были в курсе трендов, могли заранее адаптироваться к бизнесу, для которого дипломы СПбГУ не просто знак качества теоретической подкованности, но и гарант практического понимания реалий бизнеса. Кроме того, наше сотрудничество продемонстрирует и старшеклассникам, и абитуриентам, да и нынешним студентам, что их специализация востребована. В результате выиграет и бизнес, и наука», — отметил Александр Львович Фрадков, доктор технических наук, заведующий кафедрой теоретической кибернетики СПбГУ.