Полиция Рязанской области и Ntechlab представили мобильный биометрический комплекс

Управление МВД России по Рязанской области представило мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный технологией распознавания лиц от компании Ntechlab - разработчика алгоритмов на основе нейронных сетей. МБК позволит существенно повысить уровень безопасности на массовых мероприятиях, а также обеспечит комфорт для посетителей. Презентация комплекса состоялась 6 марта в городе Рязани в рамках форума «Цифровая трансформация региона» с участием руководителей органов федеральной и региональной исполнительной власти, топ-менеджеров крупных компаний и представителей инновационного бизнеса.

Использование рамок металлоискателей стало стандартом в местах массового скопления людей, однако сами по себе металлодетекторы не решают всех задач по обеспечению высокого уровня безопасности посетителей. Совмещение этой меры с внедрением умной видеоаналитики для мгновенной идентификации лиц, находящихся в базе правоохранительных органов, позволяет добиться максимального результата.

Сервер мобильного биометрического комплекса размещается на шасси транспортного средства полиции с рабочим местом для оператора. МБК подключается к десяти камерам, установленным на рамках металлодетекторов, при этом оснащен собственной обзорной камерой с оптическим «зумом» и может анализировать видеопоток с одиннадцати камер единовременно.

Система распознавания лиц позволяет идентифицировать правонарушителей на массовых мероприятиях и в режиме реального времени отправлять сотрудникам полиции уведомления с фотографией человека и краткой информацией о его совершенном правонарушении. Комплекс легко перевозится с места на место, не требует времени на развертывание системы, что позволяет, например, максимально оперативно увеличить пропускную способность пунктов контроля посетителей и избежать очередей на входе.

Также в составе мобильного биометрического комплекса может поставляться портативное устройство биометрической идентификации - это мобильное устройство с камерой, которое позволяет сотрудникам полиции или службе безопасности сделать фото подозрительного посетителя и моментально сравнить его с лицами, находящимися в базе розыска, а также провести проверку подлинности документов, сверив лицо с паспортной фотографией, которая зарегистрирована Управлением по вопросам миграции МВД России.

«Инновационные технологии в авангарде развития экономики нашего региона. Мобильный биометрический комплекс должен стать частью единой инфраструктуры, позволяющей решать задачи по городской безопасности, в управлении общественным транспортом, электронными госуслугам, в области здравоохранения, образования, контроля ЖКХ. Все это позволит оптимизировать работу органов государственной власти», - сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«В ходе тестирования МБК технология распознавания лиц, созданная компанией Ntechlab, показала себя как самый быстрый и точный способ идентификации личности для эффективного контроля доступа на массовых мероприятиях. Важной особенностью этого комплекса является взаимодействие стационарных контрольно-пропускных пунктов с мобильными терминалами, что позволяет сотрудникам полиции обеспечивать контроль также и внутри охраняемого периметра, проводя выборочные проверки посетителей. Я уверен, что после испытаний всех возможностей комплекса органами правопорядка Рязани, он может начать поставляться и в другие регионы России», - сказал заместитель начальника полиции Управления МВД России по Рязанской области Иван Бахилов.

«Лицевая биометрия по всему миру зарекомендовала себя как лучший способ идентификации человека: поиск одного лица в базе занимает меньше секунды, поэтому наша система способна анализировать большие потоки людей, при этом им не нужно останавливаться или совершать дополнительные действия, чтобы пройти контроль. Фото обеспечивает точность идентификации и не требует предварительного сбора биометрических данных, например, отпечатков пальцев или сканов радужной оболочки глаза. Это делает лицевую биометрию оптимальным инструментом для обеспечения безопасности на общественном транспорте, массовых мероприятиях и в других местах с большим скоплением людей», - сказал гендиректор Ntechlab Михаил Иванов.