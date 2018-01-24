Функции технического центра интернета передаются дочке «Ростелекома»

Общее собрание учредителей Координационного центра доменов .RU/.РФ приняло решение о передаче функций технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU/.РФ в структуры группы компаний «Ростелеком».

Для обеспечения целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского сегмента сети интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет», являющееся дочерней структурой компании «РТК – Центр обработки данных».

«РТК-ЦОД» – центр компетенции ГК «Ростелеком» в области услуг центров обработки данных, облачных сервисов и сетевых технологий.

Решение было принято по предложению Минкомсвязи РФ о передаче поддержки реестров национальных доменов .RU и .РФ компании с преимущественно государственным участием, а именно «Ростелеком». Передача поддержки в новую организацию, как ожидается, дополнительно повысит надежность, стабильность и устойчивость работы реестров.

В «ТЦИ» по согласованию сторон будут переданы все лучшие наработки и технологии технического центра интернет, а также высококвалифицированные кадры, которые сегодня работают в «ТЦИ».

Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, отметил: «Важнейшая задача Координационного центра – обеспечение стабильной и устойчивой работы российской системы интернет-адресации. Мы уверены, что новая организация, управляемая структурами «Ростелекома», сможет обеспечить все условия для бесперебойной работы национальных доменов, и передача функций пройдет совершенно незаметно для конечных пользователей».

«Поддержка национальных доменов – это очень большая ответственность для нас, но в «Технический центр интернет» передаются все наработки, сделанные за эти годы, а также переходит персонал «ТЦИ». Поэтому я уверена в том, что переход пройдет совершенно незаметно для наших регистраторов и пользователей, а сочетание технических ноу-хау «ТЦИ» с огромным практическим опытом Ростелекома обеспечит хороший синергетический эффект. Другим регистратурам реестров, находящимся на обслуживании в «ТЦИ», сделано предложение перевести на обслуживание реестры своих доменов в «ТЦИ». Кроме того, "ТЦИ" открыт к сотрудничеству и с другими реестрами и планирует оказывать услуги в рамках второго этапа программы New gTLD», - сказала генеральный директор «ТЦИ» Ольга Яковлева.

«Технический центр интернет» является прямым преемником Российского НИИ развития общественных сетей, учрежденного ИАЭ им. Курчатова в 1992г. Коллектив, последовательно работавший в этих организациях, в течение 24 лет поддерживал реестры национальных российских доменов .RU и .РФ, домена .SU. Мы приняли активное участие в программе ICANN по созданию новых доменов верхнего уровня, два из семи российских новых доменов также поддерживаются ТЦИ. В целом ТЦИ создал прецедент по созданию в России отдельного технического центра для поддержки доменов верхнего уровня, и опыт компании использовали другие технические центры, созданные гораздо позже. Я уверен, что вновь созданная организация справится с возложенной на нее задачей, и российские домены будут и дальше активно развиваться», - отметил генеральный директор «ТЦИ» Алексей Платонов.

У «Ростелекома» есть опыт эксплуатации инфраструктурных элементов сети интернет, его дочерняя компания - «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX», много лет, помимо предоставления услуг крупнейшей национальной точки обмена трафиком, развивает и обслуживает DNS-сеть доменов верхнего уровня .RU, .РФ и .SU, а также других доменов первого и второго уровней.

В целом, передача на аутсорсинг функций обслуживания элементов инфраструктуры сети интернет крупным специализированным финансово устойчивым компаниям, к числу которых относится Ростелеком, вполне соответствует современным мировым трендам. В частности, в США домен .US по федеральному контракту поддерживает крупная публичная компания NeuStar.