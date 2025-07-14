Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии

Дочерняя структура «Росатома» прибрела 50% долей ИТ-компании «Байтэрг». Компания специализируется на производстве электроники, в том числе и видеорегистратор «Дозор» для Росгвардии. Эксперты оценили сделку в несколько миллиардов и считают, что покупка может усилить направления видеонаблюдения, различных систем контроля доступа и мониторинга.

Покупка доли «Росатомом»

Как выяснил CNews, дочерняя структура госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Критические Информационные Технологии» («РУКИТ») приобрела 50% долей ИТ-компании ООО «Байтэрг».

Согласно информации, содержащейся в базе «Контур.Фокус», 50% долей отошли «РУКИТ» 24 июня 2025 г. Остальные 24% принадлежат Леониду Сакулину, 16% Сергею Бородину и 10% Андрею Прудникову.

«Байтэрг» разрабатывает и производит электронику, специализируется на комплексах мобильного и персонального видеонаблюдения, мобильных коммуникационных устройствах, системах видеонаблюдения и радиосвязи специального назначения. «Байтэрг» помимо планшетов, смартфонов и собственной ОС «ОКО», разрабатывает и выпускает персональные видеорегистраторы «Дозор», которыми, в том числе, пользуются сотрудники Росгвардии.

Последний финансовый отчет «Байтэрга» публиковался в конце 2021 г. По результатам года выручка компании составила 3,2 млрд руб., что на 15% ниже, чем по итогам 2020 г. При этом чистая прибыль компании достигла 337,3 млн руб.

Представители «Байтэрга» и «Росатома» не ответили на запросы CNews.

Усилить наблюдение и доверенность

«Такая сделка может находиться в вилке 2-5 млрд, что справедливо в соответствии с оценкой текущего бизнеса приобретаемой компании», — рассказал CNews Сергей Кравцов, член Совета директоров АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек».

По его мнению, покупка «Байтэрга» выглядит логичным шагом для усиления направлений видеонаблюдения, различных систем контроля доступа и мониторинга.

С ним согласен и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «Впрочем, не исключаю, что компанию могли заинтересовать и компетенции “Байтэрг” по части производства смартфонов и планшетов, — продолжил он. — Это может быть интересным, например, в ключе создания доверенных устройств».

После 2022 г. российские госкомпании, особенно в атомной и оборонной сфере, столкнулись с необходимостью экстренного импортозамещения промышленной электроники, особенно в классе SCADA, PLC, HMI, а также телеметрии и промышленной связи, отметила Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL . «Байтэрг» в этом контексте — это способ создать или контролировать надежную отечественную элементную платформу, на которую можно будет «насаживать» свои SCADA-системы, алгоритмы управления и т.д., не опасаясь санкционных ограничений или шпионажа, продолжает она.

По мнению Квашенкиной, «Байтэрг» теперь может получить доступ к большому объему заказов, НИОКР и, возможно, инфраструктуре (в том числе лабораторной и испытательной базе), которая в частном секторе малодоступна. Особенно важно то, что «Байтэрг» может быть встроен в контур доверенной микроэлектроники и «железа» в проектах автоматизации атомной и энергетической отраслей, заключила она.

Что известно о «Байтэрг» и «РУКИТ»

«Байтэрг», согласно «Контур.Фокусу», заключила более 500 госконтрактов на общую сумму 6,9 млрд руб. Самые крупные контракты были заключены с Федеральной Службой Войск Национальной Гвардии на поставку регистраторов «Дозор-78-ВВ» на сумму 553,2 млн руб. А также поставка «Дозор-77» в МВД на сумму 543,3 млн руб. Также компания поставляла комплексы регистрации «Патруль» на 382,1 млн руб. и на 378,1 млн руб. для МВД

ООО «Байтэрг» образовано 19 августа 2004 г. в Москве. Гендиректором компании выступает Андрей Прудников.

По данным «Контур.Фокуса», АО «РУКИТ» образована 20 июня 2024 г. в Москве. Гендиректором компании является Евгений Абакумов. Юрлицо на 100% принадлежит АО «Атомный Энергопромышленный Комплекс». Баланс компании на конец 2024 г. составлял 364 млн руб.

Стоит отметить, что «Росатом» собирался объединить предприятия, занимающиеся кибербезопасностью, для обеспечения перевода российских субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные программные решения и оборудование. Об этом 8 августа 2024 г. сообщил директор по технологическому развитию госкорпорации Андрей Шевченко.

В результате, в октябре 2022 г. было создано АО «Научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (НПО «КИС»). Эта структура отвечает за полный жизненный цикл доверенных программно-аппаратных комплексов, включая их разработку, производство и обслуживание. В 2023 г. НПО «КИС» приобрела 50% долей производителя электроники Kraftway.