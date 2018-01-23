«Ростелеком» разработал геоинформационную систему Архангельской области

«Ростелеком» в рамках Государственного контракта с Правительством Архангельской области (ГАУ АО «Управление ИКТ АО») завершил создание интегрированной системы пространственной информации под названием ГИС «Земля»,

Пилотными территориями внедрения новой информационной системы стали город Архангельск и Приморский район Архангельской области.

Основными целями создания системы являются обеспечение геоаналитической поддержки работы подразделений и служб Администрации Архангельской области, органов власти федерального и муниципального уровней, а также интеграция существующих в Архангельской области информационных систем в единое информационное пространство с целью реализации полноценного межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия.

Система позволяет эффективно решать задачи по управлению земельными и имущественными отношениями, развитию территорий (территориальное планирование) и улучшению инвестиционной привлекательности региона.

ГИС «Земля» создана на базе собственного продукта «Ростелекома» – геоаналитической платформы РусГИС, включенной в реестр российского программного обеспечения.

Денис Матвеев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Архангельского филиала «Ростелекома» отметил: «Компания «Ростелеком» два года назад создала подобную геоинформационную систему в Ненецком автономном округе, которая уже показала свою эффективность, упростив получение информации органами власти, гражданами и организациями. ГИС «Земля» – это второй проект на территории нашего региона, который соответствует распоряжению Президента Российской Федерации от 18 мая 2017 года №163-рп о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий. В данной системе уже занесена информация о 64-х тысячах объектах по Архангельской области. Для сотрудников различных ведомственных структур система позволяет получить доступ к большим объёмам информации по принципу «одного окна»».

Комплексное инфраструктурное решение РусГИС «Ростелекома» - инструмент информационной поддержки для принятия управленческих решений любой тематической направленности, масштабности и уровня, от муниципальных и региональных ведомств до федеральных органов исполнительной власти.

Геоинформационный ресурс позволяет решать целый спектр прикладных задач, связанных с использованием пространственных данных в сфере экономики, строительства, защиты окружающей среды, планирования территории, оказания государственных услуг.