«Мегафон» и Ульяновская область займутся совместным развитием цифровой экономики

«Мегафон» и правительство Ульяновской области подписали соглашение в рамках Гайдаровского форума. Оно предполагает реализацию инновационных проектов и развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе в рамках программы «Цифровая экономика». Свои подписи поставили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

Соглашение призвано объединить усилия представителей государства и бизнеса для экономического развития региона и повышения качества жизни граждан благодаря внедрению инновационных информационно-коммуникационных технологий. В рамках договоренностей «Мегафон» окажет содействие в реализации государственной программы по созданию на территории Ульяновской области информационного общества и выполнению «Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года».

«"Мегафон" активно участвует в государственной программе «Цифровая экономика» и инвестирует в цифровые решения по всей стране. Пилотные проекты по внедрению современных технологий уже запущены в нескольких регионах России, среди которых «Цифровой регион» в Удмуртии, «Безопасный город» в Сочи, «умные» счетчики в Татарстане. Ульяновская область как один из лидеров по состоянию инвестиционного климата, является важным для нас регионом, – отметила операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова. – Только с 2014 по 2016 годы года "Мегафон" вложил более миллиарда рублей в развитие сети в Ульяновской области. Новое соглашение станет очередным этапом нашего сотрудничества с правительством региона. Совместными усилиями мы сможем более эффективно внедрять новые технологии и развивать цифровые услуги, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни в регионе».

«Компания "Мегафон" уже давно является нашим надежным партнёром, я благодарен за тот объем работы, который был проделан в Ульяновской области: благодаря их стараниям качество связи в прошлом году было улучшено в 150 населённых пунктах, а это значит, что удалось сделать жизнь многих людей лучше. Мы уделяем особое внимание проектам, направленным на формирование и развитие цифровой, умной экономики в нашем регионе, поэтому для нас крайне важны такие проекты», - сказал Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области.

«Мегафон» занимает более половины рынка мобильных телекоммуникаций региона и лидирует как в массовом, так и в корпоративном сегменте. За 15 лет оператор построил сеть, обеспечивающую сегодня связью 98% территории Ульяновской области и обслуживающую почти 900 000 абонентов на конец 3 квартала 2017 года. Клиенты «Мегафона» пользуются быстрым интернетом: в сети 4G во всех районах области, а на скоростях до 300 Мбит/с -в сети LTE-Advanced на территории города Ульяновск.